سباحة - بالتعاون مع الاتحاد المصري.. إطلاق مهرجان مراسي للألعاب الرياضية

أطلقت مراسي الساحل الشمالي، مهرجان "مراسي للألعاب الرياضية"، بالتعاون مع الاتحاد المصري للسباحة وذلك في مارينا مراسي، ضمن فعاليات الموسم الصيفي الممتد حتى نهاية أكتوبر.

وشهد المهرجان مشاركة أربعة من أبرز الأندية الرياضية المصرية، وهي هليوبوليس ونيو جيزة وسبورتنج والجزيرة، بمشاركة ما بين 7 إلى 9 لاعبين من فرق مواليد 2011 من كل نادٍ، في أجواء تنافسية اتسمت بالحماس والانضباط وروح الفريق. كما تميز اليوم الثاني من المهرجان بمشاركة متسابقين من أكثر من عشر جنسيات مختلفة، مما أضفى طابعاً دولياً على الفعالية وعكس تنوع مجتمع مراسي وروحها العالمية.

ويعد هذا المهرجان الأول من نوعه في مراسي، حيث جمع بين مجموعة واسعة من الأنشطة والمسابقات الرياضية التي استهدفت العديد من الفئات، من بينها منافسات الكرة المائية، وسباقات الجري والسباحة التي نظمتها شركة إعمار مصر للتنمية.

ويأتي تنظيم هذا الحدث الرياضي في إطار رؤية الشركة لتعزيز رؤيتها لدعم الرياضة والسياحة الرياضية كأحد محركات التنمية المستدامة، بما يتماشى مع رؤية مصر2030، كما يهدف المهرجان إلى إبراز مراسي الساحل الشمالي كوجهة سياحية متكاملة تستقطب الزوار على مدار العام، وليس فقط خلال أشهر الصيف.

جدير بالذكر أن مراسي الساحل الشمالي كانت قد أعلنت مؤخراً عن تمديد الموسم الصيفي حتى نهاية شهر أكتوبر للعام الثاني على التوالي، في خطوة تؤكد مكانتها كأيقونة للساحل الشمالي ووجهة عصرية متكاملة، كما أطلقت الشركة مشروعها الجديد "مراسي البحر الأحمر".