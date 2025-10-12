مدرب العراق: الضغط على منتخب السعودية أكبر

يؤمن الأسترالي غراهام أرنولد مدرب العراق أن منتخب السعودية سيعاني من الضغط أكثر من فريقه، قبل مواجهتهما المصيرية في الملحق الآسيوي المؤهل لكأس العالم.

ويصطدم المنتخبان في الجولة الأخيرة من الملحق نحو المونديال يوم الثلاثاء، بفرصة وحيدة للعراق وهي الفوز، مقابل فرصتين للسعودية بالفوز أو التعادل.

فقد فاز المنتخب السعودي على إندونيسيا بنتيجة 3-2، بينما انتصر العراق على الفريق نفسه بهدف دون مقابل.

وقال أرنولد في تصريحات نقلتها جريدة الشرق الأوسط: "أنا فخور جداً باللاعبين على جهودهم وعملهم، لكنني أعلم أننا نستطيع تقديم أداء أفضل. الفوز في مباراة واحدة أمر جيد، لكن الأهم الآن هو التعافي، والنوم الجيد، والاستعداد لمباراة الثلاثاء".

وأوضح المدرب أن التأهل إلى كأس العالم يمثل حلم الأمة العراقية واللاعبين معاً، مشيراً إلى أن الضغط ازداد على الفريق في الشوط الثاني وظهر أثره على الأداء.

وأكمل "الضغط الآن على المنتخب السعودي، فهم قضوا 5 أيام في الفندق يفكرون في المباراة أمامنا، والضغوط عليهم كبيرة بسبب مطالب جماهيرهم بالتأهل".

وأتم "أتوقع أداءً أفضل أمام المنتخب السعودي، وأنتظر عودة أيمن حسين، وكعادتنا سنلعب من أجل الفوز".

الترتيب حاليا

المجموعة الثانية

1- السعودية 3 نقاط من مباراة.. فارق أهداف +1

2- العراق 3 نقاط من مباراة.. فارق أهداف +1

3- إندونيسيا 0 نقاط من مباراتين (بلا أمل)

سيناريوهات التأهل

فوز السعودية = تأهل السعودية

فوز العراق = تأهل العراق

التعادل = تأهل السعودية (بسبب عدد الأهداف المسجلة)