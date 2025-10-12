أحمد حسن: نسعى لحل مشاكل المنتخب الثاني قبل كأس العرب.. ومجموعتنا تضم ثنائي في المونديال

الأحد، 12 أكتوبر 2025 - 11:19

كتب : FilGoal

منتخب مصر الثاني

أكد أحمد حسن مدير منتخب مصر الثاني المشارك في كأس العرب عن مواجهة بعض المشاكل قبل خوض منافسات البطولة بسبب ارتباطات الأندية.

ويقيم المنتخب الثاني معسكرا في المغرب يخوض خلاله وديتين أمام المغرب والبحرين.

وخسر منتخب مصر الثاني أمام نظيره المغربي في المباراة الودية التي أقيمت بينهما مساء الخميس.

وقال أحمد حسن مدير منتخب مصر المشارك في كأس العرب عبر قناة أون سبورت: "أبارك لمنتخب مصر على وصوله لكأس العالم، وأتمنى لهم التوفيق في بطولة أمم إفريقيا القوية، وأن تكون فرصة لعودة مصر لمكانتها الطبيعية والمنافسة على اللقب".

وتابع "معسكر المنتخب الثاني في المغرب جيد استعدادا لبطولة كأس العرب وهي مهمة وقوية، ونحن نستعد بشكل قوي، وقدمنا مباراة جيدة أمام منتخب المغرب الثاني الذي يضم لاعبين محترفين على مستوى كبير، وللأسف استقبلنا هدفين في آخر المباراة".

وأضاف "نلعب أمام منتخب البحرين الأول وديا في احتكاك قوي، وشاهدنا مباراتهم مع منتخب المغرب الأول وخسارتهم بصعوبة بهدف دون مقابل، وكل ذلك مفيد لنا في الإعداد".

وشدد أحمد حسن "نسعى للمنافسة على كأس العرب وذلك سبب ضم لاعبين كبار وأصحاب خبرات، ولدينا مواجهتان أمام الجزائر وديا في مصر".

وكشف "نعاني من بعض المشاكل مثل مشاركة الرباعي المصري في البطولات القارية يومي 28 و29 نوفمبر وأول مباراة لنا في كأس العرب يوم 2 ديسمبر، وذلك بالإضافة لكأس إنتركونتيننتال بمشاركة بيراميدز في منتصف البطولة".

وواصل "نسعى دائما لإيجاد حلول بسبب المشاكل المحيطة بالمنتخب، وكأس العرب بطولة قوية بمشاركة المنتخب الأول لمختلف الدول باستثناء الفرق الإفريقية".

واختتم أحمد حسن تصريحاته "معنا في المجموعة الإمارات التي اقتربت من الوصول لكأس العالم وأيضا منتخب الأردن الذي حسم مقعده في المونديال، لكننا نستعد بقوة للمنافسة على البطولة لأنها مهمة أولا ولأن جوائزها المالية كبيرة أيضا".

ويلتقي المنتخب الثاني أمام البحرين اليوم الأحد في الودية الثانية قبل العودة إلى القاهرة.

وتقام نهائيات كأس العرب في قطر في الفترة من 1 وحتى 18 ديسمبر ويشارك بها منتخب مصر الثاني بقيادة حلمي طولان.

وجاءت مواعيد مصر في دور المجموعات كالآتي:

مصر × (موريتانيا أو الكويت) - الثلاثاء 2 ديسمبر

الإمارات × مصر - السبت 6 ديسمبر

مصر × الأردن - الثلاثاء 9 ديسمبر

