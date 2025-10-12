اتحاد طنجة: الزمالك طلب منا مهلة 10 أيام لسداد مستحقات معالي ومر شهر دون حلول

كشف عصام الطالبي المتحدث الرسمي لنادي اتحاد طنجة المغربي عن عدم التوصل لحل بشأن أزمة المستحقات المالية الخاصة بصفقة عبد الحميد معالي إلى الزمالك حتى الآن.

وانضم معالي لصفوف الزمالك قادما من طنجة قبل انطلاق الموسم.

وقال عصام الطالبي المتحدث الرسمي لنادي اتحاد طنجة عبر قناة أون سبورت: "العلاقة بين الأندية المغربية والمصرية كانت وستظل دائما قوية، والعقد بيننا وبين الزمالك بشأن صفقة عبد الحميد معالي كان ينص على أن القسط الأول في شهر أغسطس والثاني في أكتوبر".

وتابع الطالبي "نتأسف لعدم وصولنا لأي مبلغ مستحق من صفقة عبد الحميد معالي من الزمالك حتى الآن، وخاطبنا الزمالك رسميا بشأن ذلك".

وكشف المتحدث الرسمي باسم اتحاد طنجة "الزمالك طلب منا مهلة 10 أيام من أجل سداد الأقساط المتأخرة لكن مر شهر دون حل الأمر أو الرد علينا، والعقد شريعة المتعاقدين".

واختتم عصام الطالبي تصريحاته "نتمنى الحصول على مستحقات صفقة عبد الحميد معالي، ونحن نفضل دائما الحلول الودية خاصة أن علاقتنا ليست فقط مع الزمالك ولكن بالأندية المصرية ممتازة".

اللاعب صاحب الـ19 عاما وقّع على عقود انضمامه للزمالك 5 سنوات.

وبقميص الزمالك شارك معالي في 7 مباريات منذ بداية الموسم بعدد دقائق 196 دون أن يسجل أو يصنع.

عبدالحميد معالي يعد أحد مواهب الكرة المغربية ومثل منتخبات الناشئين والشباب بالمغرب.

وشارك معالي في كأس العالم تحت 17 سنة بالعام الماضي. كما شارك معالي في 30 مباراه مع الفريق الأول لنادي اتحاد طنجة.