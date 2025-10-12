سيناريوهات تأهل عرب آسيا إلى كأس العالم 2026.. والملحق العالمي

ضمنت المنتخبات العربية تواجد فريقين عربيين آخرين في كأس العالم 2026 بعد نتائج الجولة الثانية من الملحق الآسيوي.

المنتخبان سيلحقان بمنتخبات الأردن ومصر وتونس والجزائر والمغرب في مونديال كندا والمكسيك والولايات المتحدة.

بخروج منتخب إندونيسيا خالي الوفاض، أصبحت بطاقتي العبور من الملحق الآسيوي إلى كأس العالم في يد العرب فقط.

الترتيب حاليا

المجموعة الأولى

1- الإمارات 3 نقاط من مباراة.. فارق أهداف +1

2- قطر نقطة من مباراة..فارق أهداف 0

3- عمان نقطة من مباراتين.. فارق أهداف -1

المجموعة الثانية

1- السعودية 3 نقاط من مباراة.. فارق أهداف +1

2- العراق 3 نقاط من مباراة.. فارق أهداف +1

3- إندونيسيا 0 نقاط من مباراتين (بلا أمل)

سيناريوهات التأهل

المجموعة الأولى

فوز الإمارات = تأهل الإمارات

فوز قطر = تأهل قطر

التعادل = تأهل الإمارات

وسيتأهل المنتخب العماني لملاقاة وصيف المجموعة الثانية في حالة خسارة قطر بأكثر من هدف.

المجموعة الثانية

فوز السعودية = تأهل السعودية

فوز العراق = تأهل العراق

التعادل = تأهل السعودية (بسبب عدد الأهداف المسجلة)

فقد فاز المنتخب السعودي على إندونيسيا بنتيجة 3-2، بينما انتصر العراق على الفريق نفسه بهدف دون مقابل.

يذكر أن وصيف المجموعة الأولى سيلاقي وصيف المجموعة الثانية على بطاقة تأهل للملحق العالمي في نوفمبر المقبل.

بعدها يلعب الفائز وهو أحد المنتخبات العربية في الملحق العالمي مارس المقبل.

وسيشهد الملحق العالمي المؤهل للمونديال تنافس 6 منتخبات من قارات العالم على آخر بطاقتين لكأس العالم.