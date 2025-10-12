سيناريوهات تأهل عرب آسيا إلى كأس العالم 2026.. والملحق العالمي

الأحد، 12 أكتوبر 2025 - 10:59

كتب : FilGoal

كأس العالم 2026

ضمنت المنتخبات العربية تواجد فريقين عربيين آخرين في كأس العالم 2026 بعد نتائج الجولة الثانية من الملحق الآسيوي.

المنتخبان سيلحقان بمنتخبات الأردن ومصر وتونس والجزائر والمغرب في مونديال كندا والمكسيك والولايات المتحدة.

بخروج منتخب إندونيسيا خالي الوفاض، أصبحت بطاقتي العبور من الملحق الآسيوي إلى كأس العالم في يد العرب فقط.

أخبار متعلقة:
تصفيات كأس العالم – نيفيز ينقذ البرتغال.. وانتصاران ثمينان لـ إيطاليا وإسبانيا لقجع يهنىء أبو ريدة بتأهل مصر إلى كأس العالم 2026 في غياب صلاح.. منتخب مصر يختتم تحضيراته لمواجهة غينيا بيساو ريمونتادا في 7 دقائق.. الإمارات تقلب الطاولة على عمان وتضع قدما في كأس العالم

الترتيب حاليا

المجموعة الأولى

1- الإمارات 3 نقاط من مباراة.. فارق أهداف +1

2- قطر نقطة من مباراة..فارق أهداف 0

3- عمان نقطة من مباراتين.. فارق أهداف -1

المجموعة الثانية

1- السعودية 3 نقاط من مباراة.. فارق أهداف +1

2- العراق 3 نقاط من مباراة.. فارق أهداف +1

3- إندونيسيا 0 نقاط من مباراتين (بلا أمل)

سيناريوهات التأهل

المجموعة الأولى

فوز الإمارات = تأهل الإمارات

فوز قطر = تأهل قطر

التعادل = تأهل الإمارات

وسيتأهل المنتخب العماني لملاقاة وصيف المجموعة الثانية في حالة خسارة قطر بأكثر من هدف.

المجموعة الثانية

فوز السعودية = تأهل السعودية

فوز العراق = تأهل العراق

التعادل = تأهل السعودية (بسبب عدد الأهداف المسجلة)

فقد فاز المنتخب السعودي على إندونيسيا بنتيجة 3-2، بينما انتصر العراق على الفريق نفسه بهدف دون مقابل.

يذكر أن وصيف المجموعة الأولى سيلاقي وصيف المجموعة الثانية على بطاقة تأهل للملحق العالمي في نوفمبر المقبل.

بعدها يلعب الفائز وهو أحد المنتخبات العربية في الملحق العالمي مارس المقبل.

وسيشهد الملحق العالمي المؤهل للمونديال تنافس 6 منتخبات من قارات العالم على آخر بطاقتين لكأس العالم.

كأس العالم 2026 السعودية قطر الإمارات العراق إندونيسيا عمان
نرشح لكم
كيروش: حظوظ عمان في التأهل لا تزال قائمة مدرب العراق: الضغط على منتخب السعودية أكبر بهدف زيدان.. العراق يفوز على إندونيسيا ويخوض مواجهة نارية أمام السعودية انتهت في تصفيات كأس العالم - العراق (1)-(0) إندونيسيا.. 3 نقاط ثمينة مواعيد مباريات السبت 11 أكتوبر 2025 - تصفيات كأس العالم في أوروبا وآسيا كيروش قبل مواجهة الإمارات: يمكننا أن نعيد كتابة التاريخ قد يغيب عن كأس العرب.. الرياضية: كنو يترقب عقوبة الاتحاد الآسيوي بمشاركة دغموم.. الجزائر المحلي ينتصر على فلسطين بثلاثية وديا
أخر الأخبار
استبعاد بلايلي وبونجاح من معسكر الجزائر قبل مواجهة أوغندا 4 دقيقة | الكرة الإفريقية
منتخب نيجيريا ينجو كارثة في الجو قبل مواجهة بنين الحاسمة 44 دقيقة | الكرة الإفريقية
سبورت: برشلونة لن يجدد مع ليفاندوفسكي ويبحث عن البديل 54 دقيقة | الدوري الإسباني
تصفيات كأس العالم - سيناريوهات التأهل لـ الملحق الإفريقي.. وإلغاء نتائج المركز الأخير ساعة | الكرة الإفريقية
موناكو يعلن اسم مدربه الجديد ساعة | الكرة الأوروبية
كرة سلة - الزمالك في طريق الأهلي بقرعة كأس مصر.. والاتحاد بمشوار سكندري 2 ساعة | كرة سلة
كيروش: حظوظ عمان في التأهل لا تزال قائمة 2 ساعة | آسيا
سباحة - بالتعاون مع الاتحاد المصري.. إطلاق مهرجان مراسي للألعاب الرياضية 2 ساعة | رياضات أخرى
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 كأس العالم للشباب - بعد اكتمال المتأهلين.. جدول مباريات ثمن النهائي بتواجد ثلاثي إفريقي 2 وليد صلاح: قرار زيزو هو الأصعب لي في الأهلي.. والنحاس سيرحل 3 اقترب المدرب الأجنبي؟ الأهلي يعلن مفاضلة الخطيب للثنائي المرشح لقيادة الفريق 4 هاني أبو ريدة: حسام حسن مستمر حتى كأس العالم ولكن
/articles/515088/سيناريوهات-تأهل-عرب-آسيا-إلى-كأس-العالم-2026-والملحق-العالمي