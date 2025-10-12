كأس العالم للشباب - كولومبيا تُقصي إسبانيا.. والأرجنتين إلى نصف النهائي بالفوز على المكسيك

الأحد، 12 أكتوبر 2025 - 10:45

كتب : FilGoal

الأرجنتين ضد المكسيك - كأس العالم للشباب

أقصى منتخب كولومبيا نظيره الإسباني من ربع نهائي بطولة كأس العالم للشباب تحت 20 عاما والمقامة بتشيلي.

بينما واصل منتخب الأرجنتين تقدمه بالفوز على المكسيك ليحجز مقعده لمواجهة كولومبيا في نصف النهائي.

ويعتبر منتخب الأرجنتين هو البطل التاريخي لكأس العالم للشباب بعد الفوز باللقب ست مرات آخرها عام 2007.

أخبار متعلقة:
أسامة نبيه: لست فاشلا.. وكنت عادلا في اختياراتي مع منتخب الشباب المغرب إلى ربع نهائي كأس العالم للشباب مصدر من اتحاد الكرة لـ في الجول: من السابق لأوانه تحديد المرشحين لتدريب مصر للشباب كأس العالم للشباب - خروج ممثلي مجموعة مصر.. والأرجنتين تكتسح نيجيريا

وحوّل منتخب كولومبيا تأخره في بهدفين مقابل هدف واحد أمام إسبانيا في ربع النهائي إلى انتصار بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

وسجل نيسير فياريال ثلاثة أهداف "هاتريك" لمنتخب كولومبيا، بعد أن سجل هدفين في ثمن النهائي.

وكان منتخب الأرجنتين قد حسم تأهله إلى نصف النهائي بالفوز على المكسيك بهدفين دون مقابل.

ويواجه منتخب الأرجنتين نظيره الكولمبي فجر يوم الخميس المقبل ضمن منافسات نصف النهائي.

وتختتم مباريات ربع النهائي فجر يوم الإثنين.

إذ يلعب منتخب المغرب أمام الولايات المتحدة الأمريكية، بينما يواجه منتخب فرنسا نظيره النرويج.

كأس العالم للشباب الأرحنتين
نرشح لكم
رغم التوقف الدولي.. ميسي يسجل هدفين في انتصار إنتر ميامي على أتلانتا بالدوري الأمريكي إنزو فيرنانديز يغادر معسكر الأرجنتين بسبب الإصابة.. وتشيلسي يقيم حالته ديلي ميل: إنتر ميامي بدأ التفاوض مع نيمار فينيسيوس: أنشيلوتي هو أفضل مدرب تعاملت معه في مسيرتي بكى ثم سجل هدفا.. روسو يسجل هدفا في تعادل تيجيري بعد يومين من وفاة والده سكالوني يكشف سبب غياب ميسي عن ودية فنزويلا في غياب ميسي.. الأرجنتين تتفوق على فنزويلا بهدف لو سيلسو تقرير: البرازيل تسعى لاستمرار أنشيلوتي حتى 2030
أخر الأخبار
كرة سلة - الزمالك في طريق الأهلي بقرعة كأس مصر.. والاتحاد بمشوار سكندري 3 دقيقة | كرة سلة
كيروش: حظوظ عمان في التأهل لا تزال قائمة 6 دقيقة | آسيا
سباحة - بالتعاون مع الاتحاد المصري.. إطلاق مهرجان مراسي للألعاب الرياضية 22 دقيقة | رياضات أخرى
مدرب العراق: الضغط على منتخب السعودية أكبر 27 دقيقة | سعودي في الجول
كاف يعلن طرح تذاكر أمم إفريقيا غدا الإثنين.. وطريقة تسجيل بطاقة المشجع والتأشيرة 30 دقيقة | الكرة الإفريقية
أحمد حسن: نسعى لحل مشاكل المنتخب الثاني قبل كأس العرب.. ومجموعتنا تضم ثنائي في المونديال 55 دقيقة | منتخب مصر
اتحاد طنجة: الزمالك طلب منا مهلة 10 أيام لسداد مستحقات معالي ومر شهر دون حلول ساعة | الدوري المصري
سيناريوهات تأهل عرب آسيا إلى كأس العالم 2026.. والملحق العالمي ساعة | آسيا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 كأس العالم للشباب - بعد اكتمال المتأهلين.. جدول مباريات ثمن النهائي بتواجد ثلاثي إفريقي 2 وليد صلاح: قرار زيزو هو الأصعب لي في الأهلي.. والنحاس سيرحل 3 اقترب المدرب الأجنبي؟ الأهلي يعلن مفاضلة الخطيب للثنائي المرشح لقيادة الفريق 4 هاني أبو ريدة: حسام حسن مستمر حتى كأس العالم ولكن
/articles/515087/كأس-العالم-للشباب-كولومبيا-ت-قصي-إسبانيا-والأرجنتين-إلى-نصف-النهائي-بالفوز-على-المكسيك