كأس العالم للشباب - كولومبيا تُقصي إسبانيا.. والأرجنتين إلى نصف النهائي بالفوز على المكسيك

أقصى منتخب كولومبيا نظيره الإسباني من ربع نهائي بطولة كأس العالم للشباب تحت 20 عاما والمقامة بتشيلي.

بينما واصل منتخب الأرجنتين تقدمه بالفوز على المكسيك ليحجز مقعده لمواجهة كولومبيا في نصف النهائي.

ويعتبر منتخب الأرجنتين هو البطل التاريخي لكأس العالم للشباب بعد الفوز باللقب ست مرات آخرها عام 2007.

وحوّل منتخب كولومبيا تأخره في بهدفين مقابل هدف واحد أمام إسبانيا في ربع النهائي إلى انتصار بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

وسجل نيسير فياريال ثلاثة أهداف "هاتريك" لمنتخب كولومبيا، بعد أن سجل هدفين في ثمن النهائي.

وكان منتخب الأرجنتين قد حسم تأهله إلى نصف النهائي بالفوز على المكسيك بهدفين دون مقابل.

ويواجه منتخب الأرجنتين نظيره الكولمبي فجر يوم الخميس المقبل ضمن منافسات نصف النهائي.

وتختتم مباريات ربع النهائي فجر يوم الإثنين.

إذ يلعب منتخب المغرب أمام الولايات المتحدة الأمريكية، بينما يواجه منتخب فرنسا نظيره النرويج.