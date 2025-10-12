داروين نونيز يتعافى.. وقد يشارك أمام الاتفاق

تعافى الأوروجوياني داروين نونيز مهاجم فريق الهلال من إصابة في الركبة غيَّبته عن الملاعب منذ 24 سبتمبر الماضي، وفقا لجريدة الرياضية.

وأوضح التقرير أن نونيز يستعد لدخول التدريبات الجماعية هذا الأسبوع، بعد أن قطع شوطا كبيرا في برنامجه التأهيلي.

وأشار إلى أن نونيز سيجري اختبارات لياقية تحدد مدى قدرته على المشاركة من عدمها أمام الاتفاق، السبت المقبل، ضمن الجولة الخامسة من الدوري السعودي.

ومنعت الإصابة مهاجم ليفربول الإنجليزي السابق من المشاركة أمام الأخدود في الجولة الرابعة، وناساف الأوزبكي في دور المجموعات لدوري أبطال آسيا للنخبة.

وشارك نونيز منذ انتقاله الصيف الماضي مع الأزرق العاصمي في أربع مباريات ثلاث منها في الدوري، وأخرى آسيوية، سجَّل خلالها هدفين وصنع ثالثًا.

إلى ذلك، يجري المدرب الإيطالي سيموني إنزاجي مناورة، عصر السبت، أمام فريق تحت 21 عامًا، في مقر النادي، ضمن البرنامج المعد خلال فترة التوقف الدولي.

ويحتل الهلال المرتبة السادسة في دوري المحترفين برصيد 8 نقاط، من انتصارين أمام الرياض والأخدود، وتعادلين مع القادسية وأهلي جدة.

ويتصدر الأزرق مجموعة الغرب في بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة بالعلامة الكاملة بعد نهاية الجولة الثانية.