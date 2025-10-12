داروين نونيز يتعافى.. وقد يشارك أمام الاتفاق

الأحد، 12 أكتوبر 2025 - 10:45

كتب : FilGoal

داروين نونيز - ميريح ديميرال - الهلال - أهلي جدة

تعافى الأوروجوياني داروين نونيز مهاجم فريق الهلال من إصابة في الركبة غيَّبته عن الملاعب منذ 24 سبتمبر الماضي، وفقا لجريدة الرياضية.

وأوضح التقرير أن نونيز يستعد لدخول التدريبات الجماعية هذا الأسبوع، بعد أن قطع شوطا كبيرا في برنامجه التأهيلي.

وأشار إلى أن نونيز سيجري اختبارات لياقية تحدد مدى قدرته على المشاركة من عدمها أمام الاتفاق، السبت المقبل، ضمن الجولة الخامسة من الدوري السعودي.

أخبار متعلقة:
المندوه: حاولنا إيجاد حلول سريعة.. والزمالك أكبر قلعة رياضية في مصر لهذا السبب أسامة نبيه: لست فاشلا.. وكنت عادلا في اختياراتي مع منتخب الشباب لقجع يهنىء أبو ريدة بتأهل مصر إلى كأس العالم 2026 في غياب صلاح.. منتخب مصر يختتم تحضيراته لمواجهة غينيا بيساو

ومنعت الإصابة مهاجم ليفربول الإنجليزي السابق من المشاركة أمام الأخدود في الجولة الرابعة، وناساف الأوزبكي في دور المجموعات لدوري أبطال آسيا للنخبة.

وشارك نونيز منذ انتقاله الصيف الماضي مع الأزرق العاصمي في أربع مباريات ثلاث منها في الدوري، وأخرى آسيوية، سجَّل خلالها هدفين وصنع ثالثًا.

إلى ذلك، يجري المدرب الإيطالي سيموني إنزاجي مناورة، عصر السبت، أمام فريق تحت 21 عامًا، في مقر النادي، ضمن البرنامج المعد خلال فترة التوقف الدولي.

ويحتل الهلال المرتبة السادسة في دوري المحترفين برصيد 8 نقاط، من انتصارين أمام الرياض والأخدود، وتعادلين مع القادسية وأهلي جدة.

ويتصدر الأزرق مجموعة الغرب في بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة بالعلامة الكاملة بعد نهاية الجولة الثانية.

داروين نونيز الهلال
نرشح لكم
اتحاد جدة يستعيد مدافعه قبل مواجهة الفيحاء استبعاد حارس اتحاد جدة من معسكر صربيا مدرب العراق: الضغط على منتخب السعودية أكبر سيناريوهات تأهل عرب آسيا إلى كأس العالم 2026.. والملحق العالمي الهلال يعلن تفاصيل إصابة سافيتش.. ومدة غيابه وكيل إنزاجي يكشف حقيقة توقيعه لـ الهلال قبل نهائي أبطال أوروبا الهلال يعلن آخر تطورات إصابة نونيز ومالكوم وكانسيلو رونالدو: من الرائع أن تفعل الأشياء بالشعر
أخر الأخبار
تصفيات كأس العالم - هولندا تفوز على فنلندا برباعية وتؤمن الصدارة 19 دقيقة | الكرة الأوروبية
مران الزمالك - تأهيل ثلاثي الهجوم.. ويوم راحة قبل لقاء ديكيداها 38 دقيقة | الدوري المصري
تشكيل مصر - صبحي أساسي في المرمى.. ولاشين وكوكا يقودان الوسط ضد غينيا بيساو 46 دقيقة | منتخب مصر
بسبب عدم مشاركته ضد بلغاريا.. حارس تركيا يترك المعسكر دون إذن ساعة | الكرة الأوروبية
بث مباشر المنتخب الثاني - مصر (3)-(0) البحرين.. جووووول ثااالث ساعة | منتخب مصر
تشكيل المنتخب الثاني - ميدو جابر وشريف في الهجوم.. ومرعي يقود الدفاع ضد البحرين 3 ساعة | منتخب مصر
مبابي: الناس في مدريد يحلمون برونالدو.. واللعب مع ميسي كان نعمة 3 ساعة | الدوري الإسباني
زيدان: بالطبع سأعود للتدريب 3 ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 كأس العالم للشباب - بعد اكتمال المتأهلين.. جدول مباريات ثمن النهائي بتواجد ثلاثي إفريقي 2 وليد صلاح: قرار زيزو هو الأصعب لي في الأهلي.. والنحاس سيرحل 3 اقترب المدرب الأجنبي؟ الأهلي يعلن مفاضلة الخطيب للثنائي المرشح لقيادة الفريق 4 هاني أبو ريدة: حسام حسن مستمر حتى كأس العالم ولكن
/articles/515086/داروين-نونيز-يتعافى-وقد-يشارك-أمام-الاتفاق