مواعيد مباريات الأحد 12 أكتوبر 2025.. مصر في ختام تصفيات المونديال

الأحد، 12 أكتوبر 2025 - 09:47

كتب : FilGoal

فرحة منتخب مصر

يشهد اليوم الأحد الموافق 12 من شهر أكتوبر 2025 عددا من المباريات في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

وكان منتخب مصر قد حسم تأهله قبل الجولة الختامية من التصفيات.

لمعرفة كافة مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة من هنا.

تصفيات كأس العالم - إفريقيا

يستضيف منتخب مصر نظيره غينيا بيساو في تمام العاشرة مساء على استاد القاهرة، وتذاع المباراة عبر قناة أون سبورت.

ويسبق المباراة احتفالية بتأهل المنتخب لكأس العالم تقام بداية من السابعة مساء بمشاركة الثنائي حمادة هلال وأحمد سعد.

بينما يستضيف منتخب مالي نظيره مدغشقر في تمام العاشرة مساء وفي نفس التوقيت تستضيف غانا منتخب جزر القمر.

أما في مجموعة مصر فيستضيف منتخب بوركينا فاسو، منتخب إثيوبيا في نفس التوقيت بحثا عن التأهل للملحق الإفريقي.

مباريات ودية

يلعب منتخب مصر الثاني المشارك في كأس العرب أمام منتخب البحرين الأول وديا في تمام الثامنة مساء.

ويأتي ذلك ضمن استعدادات المنتخبين للمشاركة في كأس العرب المقرر إقامتها بقطر في ديسمبر المقبل.

تصفيات كأس العالم - أوروبا

تستضيف هولندا منتخب فنلندا في تمام السابعة مساء ضمن تصفيات أوروبا المؤهلة لكأس العالم.

بينما تستضيف كرواتيا منتخب جبل طارق في العاشرة إلا ربع مساء.

وفي نفس التوقيت يستضيف منتخب الدنمارك نظيره اليونان، بينما يحل منتخب بولندا ضيفا على ليتوانيا.

منتخب مصر كأس العالم تصفيات كأس العالم
