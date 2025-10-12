المندوه: حاولنا إيجاد حلول سريعة.. والزمالك أكبر قلعة رياضية في مصر لهذا السبب

يرى حسام المندوه أمين صندوق نادي الزمالك، ان مجلس إدارة ناديه حاول إيجاد لحول سريعة لحل الأزمة المالية التي يعاني منها النادي الأبيض.

ويعاني الزمالك من أزمة مالية خاصة بعد سحب أرض فرع النادي الجديد بـ 6 أكتوبر.

وقال حسام المندوه أمين صندوق الزمالك عبر قناة أون : "تم استخدام لفظ الزمالك بيموت لتسليط الضوء على أزمة النادي الغير مسبوقة، لقد استلمنا مهمتنا في صعبة للغاية وحاولنا إيجاد حلول سريعه وطويله الأمد".

وكان المندوة قد وصف الحالة التي تسلم بها مجلس الإدارة النادي بالمرض وأنه حاليا في طريقه للموت. (طالع التفاصيل)

وتابع "كان لدينا مشكله كبيرة في موارد النادي ورغم ذلك نجحنا في رفع إيقاف القيد وتسديد مستحقات وغرامات سابقة".

وشدد "استقرار المجالس ده أهم عنصر في عناصر نجاح الأندية. النادي الذي يعاني من عدم الاستقرار الإداري والمادي وكل هذه المشاكل وفي الوقت ذاته يحصد البطولات يستحق لقب أكبر قلعة رياضية في مصر، ولذلك الزمالك هو أكبر قلعة رياضية في مصر لأنه يحقق البطولات رغم كل هذه الأزمات".

وأجاب "هناك إشاعة عن وجود 15 الف جنيه فقط في خزينة النادي، وهذا الكلام غير صحيح وساذج، لان إيرادات النادي يتم توريدها للبنك في نهاية كل يوم. السؤال الحقيقي هو كم يبلغ رصيد الزمالك في حساباته البنكية".

وأتم "عودة أرض أكتوبر مهمة جدا، لأن ده هيضخ أموال من العضويات والمشاريع، وسيعني وجود مورد دائم ومهم جدا لنادي الزمالك ومن أفضل الحلول لمستقبل النادي".

وكان أشرف صبحي وزير الرياضة قد اوضح موقف أرض نادي الزمالك في السادس من أكتوبر.

وقال الوزير عبر أون سبورت: "قمنا بدورنا مع وزير الإسكان، ونتابع ما يحدث مع النيابة بشأن أرض الزمالك".

وأتم "مجلس النادي يؤدي دوره، ولن نترك المؤسسة لكن هناك جزء قانوني وننتظر النتيجة من النيابة".

وتقدم الزمالك بمناشدة رسمية لرئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي من أجل استعادة الأرض مجددا.

وبسبب قرار الدولة بسحب الأرض من الزمالك، تضررت مداخيل نادي الزمالك، ما أثر على سيولة صرف مستحقات اللاعبين والأجهزة الفنية بمختلف اللعبات.