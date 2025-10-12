بهدف زيدان.. العراق يفوز على إندونيسيا ويخوض مواجهة نارية أمام السعودية

الأحد، 12 أكتوبر 2025 - 00:58

كتب : FilGoal

زيدان إقبال - العراق ضد إندونيسيا

حقق منتخب العراق انتصارا ثمينا على حساب منتخب إندونيسيا ضمن الملحق الآسيوي المؤهل لكأس العالم 2026.

وفاز منتخب العراق على إندونيسيا 1-0 ضمن مباريات الملحق.

وسجل زيدان إقبال هدف منتخب العراق الثمين في شباك منتخب إندونيسيا.

قد تكون صورة ‏‏‏كرة قدم‏، و‏كرة قدم‏‏ و‏نص‏‏

الفوز رفع منتخب العراق إلى 3 نقاط في المركز الثاني خلف المنتخب السعودي بفارق الأهداف.

فيما ودع منتخب إندونيسيا التصفيات بعدما فشل في جمع أي نقطة خلال مواجهتي السعوية والعراق.

وستحسم المباراة المقبلة بين السعودية والعراق يوم الثلاثاء المقبل هوية المتأهل مباشرة إلى كأس العالم.

فيما سيواجه الوصيف، وصيف المجموعة الآخري وسيكون بين منتخبي الإمارات وقطر بعد خروج عمان من السباق.

فوز المنتخب السعودي سيمنحه البطاقة المباشرة، وكذلك التعادل بفارق الأهداف المسجلة إذ فاز الأخضر على إندونيسيا 3-2.

في المقابل يحتاج منتخب العراق للفوز فقط للتاهل المباشر، وأي نتيجة أخرى تعنه خوضه مواجهة جديدة ضد وصيف المجموعة الأخرى.

منتخب العراق منتخب إندونسيا تصفيات كأس العالم
