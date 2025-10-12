أسامة نبيه: لست فاشلا.. وكنت عادلا في اختياراتي مع منتخب الشباب

يرفض أسامة نبيه مدرب منتخب مصر تحت 20 عاما وصف تجربته مع منتخب الشباب في كأس العالم بالفاشلة.

وودع منتخب مصر تحت 20 عاما منافسات كأس العالم للشباب في تشيلي من دور المجموعات بسبب لائحة الإنذارات.

وقال أسامة نبيه مدرب منتخب مصر للشباب عبر إم بي سي مصر 2: "حققت الفوز على تشيلي في ملعبها ووسط جمهورها وفي أجواء صعبها وجديدة على اللاعبين".

وأضاف "لست فاشلا وأمتلك سيرة ذاتية جيدة، ولولا عدد البطاقات الصفراء لكان منتخب مصر في دور الـ16 لكأس العالم".

وواصل "اتحاد الكرة طلب مني عند استلام المهمة فقط محاولة التأهل لكأس العالم، خاصة أن البطولة كانت ستقام في كوت ديفوار وفي مجموعة تضم المغرب ونيجيريا وجنوب إفريقيا، قبل أن تنقل البطولة إلى مصر ونخوض مجموعة مختلفة".

وتابع "منتخب الشباب ودع كأس العالم بسبب اللائحة وليس بسبب سوء النتائج. لم نكن نستطع الفوز على منتخب اليابان لأنه أفضل مننا فنيا وبدنيا. مباراة نيوزيلندا التوفيق لم يحالفنا وكنا الأفضل وفقا للإحصائيات".

وعن حصول حمادة انور المدير الإداري على بطاقة صفراء قال: "حمادة أنور لم يكن الوحيد الذي حصل على إنذار، بل حصلنا على 7 إنذارات، لا أستطيع التحكم في مشاعر اللاعبين والجهاز، وحمادة أنور كل ما فعله أنه قال "لماذا" تعليقا على أحد قرارات الحكم"

وشدد نبيه "كنت عادلا في اختياراتي واللاعبين الذين قمت باستبعادهم تراجعوا فنيا خاصة مع ضيق الوقت".

وكشف "لم أضم حمزة عبد الكريم مهاجم الأهلي ومنتخب الناشئين لارتباطة ببطولة في المغرب، وكذلك كونه أصغر من الجيل الذي أدربه بـ 3 سنوات ولست في حاجة له".

وتابع "تيبو جابريال وسليم طلب لاعبان مميزان وإضافة كبيرة للكرة المصرية".

"عمر سيد معوض ومحمد السيد لاعبان مميزان للغاية، الأول لم يشارك كثيرا لعودتة من إصابة قوية والثاني ظهر بشكل جيد خلال الفترات التي شارك بها ولكن ظهور تيبو جابريال وسليم طلب بشكل قوية قلل من فرص مشاركته".

وكشف نبيه "أصريت على تسديد عمر خضر للركلة الثابتة أمام تشيلي ومحمد عبد الله لم يسمعني بسبب أصوات الجماهير".

وأجاب "عمر خضر حدث له مشكلة مع أستون فيلا وكان قريبا من الانتقال لأحد أندية الدوري السعودي ولكن لم يتوصل إلى اتفاق، بعد عودته من السعودية تم وضعه على قائمة الإعارات لنادي أستون فيلا".

واوضح "اللاعب خاض تدريبات فردية وانضم للمنتخب وهو حالته البدنية لا تسمح بالمشاركة في المباريات أساسيا".

وواصل "كاميرون إسماعيل لاعب أرسنال طلب مني اللعب في مركز الجناح الأيسر، رغم حاجتنا له في مركز الظهير الأيسر. اللاعب عاد مجددا وطلب اللعب في وسط الملعب بعدما شاهد أداء الثنائي محمد عبد الله وحامد عبد الله في مركز الجناح".

وتابع "أحمد عابدين يمكنه المشاركة مع الفريق الأول للأهلي والظهور بشكل رائع. مهاب سامي لاعب إنبي مميز للغاية وتلقى أكثر من عرض خلال المشاركة في كأس العالم للشباب، كذلك محمد وحامد عبد الله لاعبان مميزان"

وكشف "لم يتم إبلاغي رسميا حتى الآن بنهاية مهمتي مع منتخب مصر للشباب. لا اعمل بعقد بل صفتي موظفا بالاتحاد المصري لكرة القدم".

وأتم نبيه تصريحاته "أعتذر للشعب المصري عن عدم التوفيق في التأهل لدور الـ16 من كأس العالم وليس لأنني فشلت".

وودع منتخب مصر للشباب بطولة كأس العالم تحت 20 عاما والمقامة في تشيلي من مرحلة المجموعات بعدما تذيل ترتيب أفضل منتخبات احتلت المركز الثالث.

وخطف منتخب مصر الفوز على تشيلي المستضيفة في الثواني الأخيرة بنتيجة 2-1 ما جعلها تحتل المركز الثالث على حساب نيوزيلندا وخلف تشيلي واليابان.

واحتاج منتخب مصر أن تلعب نتائج باقي المجموعات لصالحه من أجل خطف بطاقة التأهل.

لكن انتصار إسبانيا في المجموعة الثالثة وأستراليا في الرابعة وأخيرا فرنسا في الخامسة جعل ترتيب مصر يتراجع ضمن أفضل منتخبات احتلت المركز الثالث.

