لقجع يهنىء أبو ريدة بتأهل مصر إلى كأس العالم 2026

تلقى هاني أبو ريدة رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم تهنئة من نظيره المغربي فوزي لقجع بعد تأهل منتخب مصر رسميا لنهائيات كأس العالم 2026.

وقال لقجع في رسالته لأبو ريدة: "أهنئكم على التأهل المستحق لكأس العالم، وإن شاء الله يكون كأس عالم مميز لإخواننا في مصر، وأهلًا وسهلًا بكم دائمًا في المغرب بلدكم الثاني."

وواصل رئيس الاتحاد المغربي "لا يحتاج المنتخب المصري إلى ترحيب أو ضيافة في المغرب، فهذا بلدكم الثاني، وإن شاء الله يكون المغرب دائمًا فأل خير للكرة المصرية".

ولعب المنتخب المصري مباراة حسم التأهل لكأس العالم 2026 أمام منتخب جيبوتي في ستاد العربي الزاولي بمدينة الدار البيضاء في المغرب، وهي المباراة التي فاز بها بنتيجة 3-0 ليعلن تأهله للمونديال للمرة الرابعة تاريخيًا.

وضمن منتخب مصر التأهل لكأس العالم 2026 بشكل رسمي بغض النظر عن نتيجة مباراة غينيا بيساو في الجولة الأخيرة.

وتأهلت مصر لكأس العالم للمرة الرابعة على التوالي.

وستشهد المباراة إراحة محمد صلاح وأفراد من العناصر الأساسية للمنتخب.

وسيسبق المباراة حفل غنائي لأحمد سعد وحمادة هلال كاحتفالية لتأهل مصر لنهائيات البطولة.

وكان منتخب مصر قد شارك في كأس العالم للمرة الأخيرة بعام 2018 التي أقيمت في روسيا والتي توج بلقبها منتخب فرنسا.