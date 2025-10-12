في غياب صلاح.. منتخب مصر يختتم تحضيراته لمواجهة غينيا بيساو

الأحد، 12 أكتوبر 2025 - 00:05

كتب : FilGoal

منتخب مصر - حسام حسن

اختتم منتخب مصر بقيادة حسام حسن المدير الفني ، تدريباته باستاد القاهرة في اطار الاستعداد لمواجهة غينيا بيساو.

وتلعب مصر ضد غينيا بيساو مساء الأحد باستاد القاهرة ضمن مواجهات الجولة العاشرة و الأخيرة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم.

وحسم الفراعنة التأهل الرسمي لنهائيات مونديال 2026، وتصدر المجموعة.

وشارك في مران منتخب مصر 21 لاعبا وهم:

محمد الشناوي و مصطفي شوبير و محمد صبحي و عبد العزيز البلعوطي و محمد هاني و محمد حمدي و أحمد عيد و رامي ربيعة و خالد صبحي و ياسر إبراهيم و عمرو الجزار و حسام عبد المجيد و أحمد نبيل كوكـا و مهند لاشيـن و محمود صابر و أحمد سيد زيزو و محمود تريزيجيه و إبراهيم عادل و مصطفي فتحي و مصطفي محمد و أسامة فيصل.

وخرج الثنائي حمدي فتحي و مروان عطية من قائمة مباراة غينيا للإيقاف بعد الحصول علي الإنذار الثاني في مباراة جيبوتي الأخيرة.

كما قرر الجهاز الفني إراحة محمد صلاح وعدم مشاركته في مباراة غينيا وبالتالي تقرر إراحة الثلاثي من التدريبات.

وضمن منتخب مصر التأهل لكأس العالم 2026 بشكل رسمي بغض النظر عن نتيجة المباراة.

وتأهلت مصر لكأس العالم للمرة الرابعة على التوالي.

وستشهد المباراة إراحة محمد صلاح وأفراد من العناصر الأساسية للمنتخب.

وسيسبق المباراة حفل غنائي لأحمد سعد وحمادة هلال كاحتفالية لتأهل مصر لنهائيات البطولة.

وكان منتخب مصر قد شارك في كأس العالم للمرة الأخيرة بعام 2018 التي أقيمت في روسيا والتي توج بلقبها منتخب فرنسا.

