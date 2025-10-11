ريمونتادا في 7 دقائق.. الإمارات تقلب الطاولة على عمان وتضع قدما في كأس العالم

قلب المنتخب الإماراتي تأخره بهدف إلى الفوز على عمان بهدفين.

وفازت الإمارات على عمان 2-1 ضمن الملحق الآسيوي المؤهل لكأس العالم 2026.

وتقدم منتخب عمان عن طريق أنتوني كوامي (بالخطأ في مرماه) عند الدقيقة 12.

وسجل ماركوس ميلوني هدف التعادل لمنتخب الإمارات بكرة رأسية في الدقيقة 76.

7 دقائق فقط وأضاف كايو لوكاس الهدف الثاني لمنتخب الإمارات في الدقيقة 83.

المباراة شهدت احتساب ركلة جزاء لمنتخب الإمارات لكن تم التراجع عن احتسابها بعد العودي لتقنية الفيديو.

موقف التأهل

حلم منتخب عمان بقيادة كارلوس كيروش في التأهل مباشرة لكأس العالم يتبخر

الجولة الأخيرة ستجمع منتخبي قطر والإمارات يوم الثلاثاء المقبل.

الموقف الحالي للمجموعة:

الفريق لعب النقاط

الإمارات 1 3

عمان 2 1

قطر 1 1

ويقام الملحق من دور واحد خلال الفترة من 8 إلى 14 أكتوبر 2025 بنظام الدوري من دور واحد، ليتأهل متصدر كل مجموعة مباشرة إلى كأس العالم رفقة المنتخبات الآسيوية الستة المتأهلة مسبقا.

أما المنتخبان صاحبا المركزين الثاني في المجموعتين، فيتواجهان في مباراة إقصائية ليتأهل الفائز إلى الملحق العالمي المؤهل لكأس العالم، وفي حال الفوز هناك يتأهل لكأس العالم كمقعد تاسع لقارة آسيا، وستقام في شهر نوفمبر المقبل.