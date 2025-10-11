ريمونتادا في 7 دقائق.. الإمارات تقلب الطاولة على عمان وتضع قدما في كأس العالم

السبت، 11 أكتوبر 2025 - 22:54

كتب : FilGoal

الإمارات ضد عمان

قلب المنتخب الإماراتي تأخره بهدف إلى الفوز على عمان بهدفين.

وفازت الإمارات على عمان 2-1 ضمن الملحق الآسيوي المؤهل لكأس العالم 2026.

وتقدم منتخب عمان عن طريق أنتوني كوامي (بالخطأ في مرماه) عند الدقيقة 12.

أخبار متعلقة:
مران الزمالك - انتظام محمود جهاد بعد غياب استعدادا للقاء ديكيداها بحضور علم فلسطين وهاتريك هالاند.. النرويج تنتصر بخماسية وتقترب من كأس العالم إنزو فيرنانديز يغادر معسكر الأرجنتين بسبب الإصابة.. وتشيلسي يقيم حالته الهلال يعلن تفاصيل إصابة سافيتش.. ومدة غيابه

وسجل ماركوس ميلوني هدف التعادل لمنتخب الإمارات بكرة رأسية في الدقيقة 76.

7 دقائق فقط وأضاف كايو لوكاس الهدف الثاني لمنتخب الإمارات في الدقيقة 83.

المباراة شهدت احتساب ركلة جزاء لمنتخب الإمارات لكن تم التراجع عن احتسابها بعد العودي لتقنية الفيديو.

موقف التأهل

حلم منتخب عمان بقيادة كارلوس كيروش في التأهل مباشرة لكأس العالم يتبخر

منتخب الإمارات قلب تأخره أمام عمان بهدف إلى الفوز بهدفين خلال 7 دقائق.

الجولة الأخيرة ستجمع منتخبي قطر والإمارات يوم الثلاثاء المقبل.

الموقف الحالي للمجموعة:

الفريق لعب النقاط

الإمارات 1 3

عمان 2 1

قطر 1 1

ويقام الملحق من دور واحد خلال الفترة من 8 إلى 14 أكتوبر 2025 بنظام الدوري من دور واحد، ليتأهل متصدر كل مجموعة مباشرة إلى كأس العالم رفقة المنتخبات الآسيوية الستة المتأهلة مسبقا.

أما المنتخبان صاحبا المركزين الثاني في المجموعتين، فيتواجهان في مباراة إقصائية ليتأهل الفائز إلى الملحق العالمي المؤهل لكأس العالم، وفي حال الفوز هناك يتأهل لكأس العالم كمقعد تاسع لقارة آسيا، وستقام في شهر نوفمبر المقبل.

تصفيات كأس العالم منتخب الإمارات منتخب عمان
نرشح لكم
بهدف زيدان.. العراق يفوز على إندونيسيا ويخوض مواجهة نارية أمام السعودية انتهت في تصفيات كأس العالم - العراق (1)-(0) إندونيسيا.. 3 نقاط ثمينة وكيل إنزاجي يكشف حقيقة توقيعه لـ الهلال قبل نهائي أبطال أوروبا بعد رحيله عن الأهلي.. عماد النحاس مدربا لـ الزوراء العراقي على أرض ليبيا.. أتليتكو يفوز على إنتر بركلات الترجيح في كأس إعمار بنغازي ثنائية بن رمضان.. تونس تقسو على ساو تومي بسداسية في تصفيات كأس العالم كيروش قبل مواجهة الإمارات: يمكننا أن نعيد كتابة التاريخ "اختار نادي الشعب".. أهلي بنغازي يتعاقد مع سالم أبو شعالة
أخر الأخبار
تصفيات كأس العالم – نيفيز ينقذ البرتغال.. وانتصاران ثمينان لـ إيطاليا وإسبانيا 5 ساعة | الكرة الأوروبية
المندوه: حاولنا إيجاد حلول سريعة.. والزمالك أكبر قلعة رياضية في مصر لهذا السبب 5 ساعة | الكرة المصرية
بهدف زيدان.. العراق يفوز على إندونيسيا ويخوض مواجهة نارية أمام السعودية 5 ساعة | الوطن العربي
أسامة نبيه: لست فاشلا.. وكنت عادلا في اختياراتي مع منتخب الشباب 6 ساعة | الكرة المصرية
لقجع يهنىء أبو ريدة بتأهل مصر إلى كأس العالم 2026 6 ساعة | منتخب مصر
في غياب صلاح.. منتخب مصر يختتم تحضيراته لمواجهة غينيا بيساو 6 ساعة | الكرة المصرية
ريمونتادا في 7 دقائق.. الإمارات تقلب الطاولة على عمان وتضع قدما في كأس العالم 7 ساعة | الوطن العربي
انتهت في تصفيات كأس العالم - العراق (1)-(0) إندونيسيا.. 3 نقاط ثمينة 8 ساعة | الوطن العربي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 كأس العالم للشباب - بعد اكتمال المتأهلين.. جدول مباريات ثمن النهائي بتواجد ثلاثي إفريقي 2 وليد صلاح: قرار زيزو هو الأصعب لي في الأهلي.. والنحاس سيرحل 3 اقترب المدرب الأجنبي؟ الأهلي يعلن مفاضلة الخطيب للثنائي المرشح لقيادة الفريق 4 هاني أبو ريدة: حسام حسن مستمر حتى كأس العالم ولكن
/articles/515077/ريمونتادا-في-7-دقائق-الإمارات-تقلب-الطاولة-على-عمان-وتضع-قدما-في-كأس-العالم