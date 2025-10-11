انتهت في تصفيات كأس العالم - العراق (1)-(0) إندونيسيا.. 3 نقاط ثمينة

السبت، 11 أكتوبر 2025 - 22:30

كتب : FilGoal

أيمن حسين - العراق

يقدم لكم ـFilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة العراق ضد إندونيسيا بتصفيات كأس العالم.

ويلعب منتخب العراق ضد إندونيسيا ضمن الملحق الآسيوي المؤهل لكأس العالم.

لمتابعة مباراة العراق ضد إندونيسيا دقيقة بدقيقة من هنا.

نهاية المباراة

ق90 ضربة رأسية متقنة من مهاجم منتخب إندونيسيا يتصدلى لها جلال حسن حار العراق ببراعة.

ق76 زيدان إقبال يسجل الهدف الأول لمنتخب العراق بتسديدة يسارية قوية من زيدان إقبال

بداية الشوط الثاني

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نهاية الشوط الأول

ق30 ضربة رأسية متقنة وهدف محقق يضيع من المنتخب العراقي

ق28 عرضية من الجهةي اليسرى يتصدى لها جلال حسن حارس العراق

ق20 هدف محقق يضيع من منتخب إندونسيا وتصدي رائع من جلال حسن حارس العراق

ق5 تسديدو قوية من المنتخب الإندونيسي عن طريق مارو تمر قريبة بجوار مرمى منتخب العراق

انطلاق المباراة

منتخب العراق تصفيات كأس العالم
نرشح لكم
بهدف زيدان.. العراق يفوز على إندونيسيا ويخوض مواجهة نارية أمام السعودية ريمونتادا في 7 دقائق.. الإمارات تقلب الطاولة على عمان وتضع قدما في كأس العالم وكيل إنزاجي يكشف حقيقة توقيعه لـ الهلال قبل نهائي أبطال أوروبا بعد رحيله عن الأهلي.. عماد النحاس مدربا لـ الزوراء العراقي على أرض ليبيا.. أتليتكو يفوز على إنتر بركلات الترجيح في كأس إعمار بنغازي ثنائية بن رمضان.. تونس تقسو على ساو تومي بسداسية في تصفيات كأس العالم كيروش قبل مواجهة الإمارات: يمكننا أن نعيد كتابة التاريخ "اختار نادي الشعب".. أهلي بنغازي يتعاقد مع سالم أبو شعالة
أخر الأخبار
تصفيات كأس العالم – نيفيز ينقذ البرتغال.. وانتصاران ثمينان لـ إيطاليا وإسبانيا 5 ساعة | الكرة الأوروبية
المندوه: حاولنا إيجاد حلول سريعة.. والزمالك أكبر قلعة رياضية في مصر لهذا السبب 5 ساعة | الكرة المصرية
بهدف زيدان.. العراق يفوز على إندونيسيا ويخوض مواجهة نارية أمام السعودية 5 ساعة | الوطن العربي
أسامة نبيه: لست فاشلا.. وكنت عادلا في اختياراتي مع منتخب الشباب 6 ساعة | الكرة المصرية
لقجع يهنىء أبو ريدة بتأهل مصر إلى كأس العالم 2026 6 ساعة | منتخب مصر
في غياب صلاح.. منتخب مصر يختتم تحضيراته لمواجهة غينيا بيساو 6 ساعة | الكرة المصرية
ريمونتادا في 7 دقائق.. الإمارات تقلب الطاولة على عمان وتضع قدما في كأس العالم 7 ساعة | الوطن العربي
انتهت في تصفيات كأس العالم - العراق (1)-(0) إندونيسيا.. 3 نقاط ثمينة 8 ساعة | الوطن العربي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 كأس العالم للشباب - بعد اكتمال المتأهلين.. جدول مباريات ثمن النهائي بتواجد ثلاثي إفريقي 2 وليد صلاح: قرار زيزو هو الأصعب لي في الأهلي.. والنحاس سيرحل 3 اقترب المدرب الأجنبي؟ الأهلي يعلن مفاضلة الخطيب للثنائي المرشح لقيادة الفريق 4 هاني أبو ريدة: حسام حسن مستمر حتى كأس العالم ولكن
/articles/515076/انتهت-في-تصفيات-كأس-العالم-العراق-1-0-إندونيسيا-3-نقاط-ثمينة