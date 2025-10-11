انتهت في تصفيات كأس العالم - العراق (1)-(0) إندونيسيا.. 3 نقاط ثمينة

يقدم لكم ـFilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة العراق ضد إندونيسيا بتصفيات كأس العالم.

ويلعب منتخب العراق ضد إندونيسيا ضمن الملحق الآسيوي المؤهل لكأس العالم.

لمتابعة مباراة العراق ضد إندونيسيا دقيقة بدقيقة من هنا.

نهاية المباراة

ق90 ضربة رأسية متقنة من مهاجم منتخب إندونيسيا يتصدلى لها جلال حسن حار العراق ببراعة.

ق76 زيدان إقبال يسجل الهدف الأول لمنتخب العراق بتسديدة يسارية قوية من زيدان إقبال

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق30 ضربة رأسية متقنة وهدف محقق يضيع من المنتخب العراقي

ق28 عرضية من الجهةي اليسرى يتصدى لها جلال حسن حارس العراق

ق20 هدف محقق يضيع من منتخب إندونسيا وتصدي رائع من جلال حسن حارس العراق

ق5 تسديدو قوية من المنتخب الإندونيسي عن طريق مارو تمر قريبة بجوار مرمى منتخب العراق

انطلاق المباراة