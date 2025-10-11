الزمالك يكشف آخر تطورات إصابة عمر جابر

السبت، 11 أكتوبر 2025 - 22:16

كتب : إبراهيم رمضان

كشف الجهاز الطبي لنادي الزمالك آخر تطورات إصابة عمر جابر مدافع الفريق.

وتعرض جابر لإصابة غيبته عن معسكر منتخب مصر الثاني خلال فترة التوقف الجارية.

وقال الزمالك عبر مركزه الإعلامي، إن عمر جابر خضع لفحص طبي وأشعة خلال الساعات القليلة الماضية.

وأوضح الزمالك أن الجهاز الطبي للفريق سيحدد مدة غياب اللاعب وفقا لنتيجة الأشعة والفحوصات.

وكان عمر جابر عاد من معسكر منتخب مصر المشارك في بطولة كأس العرب، بعدما اشتكى اللاعب من إصابة خلال معسكر المنتخب المقام في المغرب.

ويستعد الزمالك لمواجهة نظيره ديكيداها الصومالي في ذهاب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وتقام المباراة في السادسة مساء يوم السبت الموافق 18 أكتوبر الجاري، على ستاد القاهرة الدولي،

