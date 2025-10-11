إنزو فيرنانديز يغادر معسكر الأرجنتين بسبب الإصابة.. وتشيلسي يقيم حالته

غادر إنزو فيرنانديز لاعب وسط تشيلسي معسكر المنتخب الأرجنتيني بسبب الإصابة.

ويلعب منتخب الأرجنتين ضد بورتوريكو وديا الأربعاء المقبل، بعدما فاز على فنزويلا 1-0.

وأعلن حساب المنتخب الأرجنتيني أن إنزو فرنانديز غادر معسكر منتخب بلاده بسبب تورم في ركبته.

وأوضح أن لاعب تشيلسي، في طريقه للعودة إلى لندن من أجل تقييم موقفه من المباريات المقبلة لفريقه.

وانتصر منتخب الأرجنتين فجر اليوم على فنزويلا وديا في لقاء أقيم على ملعب هارد روك في ميامي بالولايات المتحدة الأمريكية بنتيجة 1-0.

وسجل جيوفاني لو سيلسو هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 31.

ويستعد منتخب الأرجنتين لمواجهة بورتريكو وديا فجر الثلاثاء المقبل على ملعب تشيس ستيديوم معقل إنتر ميامي في الولايات المتحدة.

وكان منتخب الأرجنتين قد حجز بطاقة تأهله للمونديال مبكرا بتصدر ترتيب قارة أمريكا الجنوبية في التصفيات.