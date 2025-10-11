مران الزمالك - انتظام محمود جهاد بعد غياب استعدادا للقاء ديكيداها

انتظم محمود جهاد في المران الجماعي للزمالك استعدادا للقاء ديكيداها في الكونفدرالية.

ويستعد الزمالك للقاء بطل الصومال يوم السبت 18 أكتوبر في استاد القاهرة بذهاب الدور التمهيدي الثاني من الكونفدرالية.

يأتي ذلك بعد تماثل اللاعب للشفاء من الإصابة التي كان يعاني منها بشد في العضلة الخلفية، وتسببت في غيابه عن الفريق خلال الفترة الماضية.

وخاض جهاد آخر مباراة رسمية بقميص الزمالك في الجولة الأولى من المرحلة الثانية الموسم الماضي في شهر أبريل الماضي.

وشارك جهاد في المباريات الودية استعدادا للموسم الجديد ودخل قائمة الفريق ضد سيراميكا كليوباترا في الجولة الأولى لكن تم استبعاده من القائمة النهائية للقاء، لكن الإصابة تسببت في غيابه مجددا.

واطمأن الجهاز الطبي على جاهزية اللاعب ليشارك في الفقرة البدنية مع اللاعبين بجانب التدريبات الفنية والخططية.

وخاض لاعبو الفريق تدريبات بدنية قوية خلال مران اليوم السبت.

وأدى اللاعبون الفقرة البدنية تحت قيادة الإسباني راؤول لوبيز مدرب الأحمال بالفريق، تضمنت تدريبات متنوعة بجانب فقرة خاصة بالكرة.

وتابع البلجيكي يانيك فيريرا المدير الفني للفريق الفقرة البدنية للوقوف على مدى جاهزية اللاعبين للفترة المقبلة.