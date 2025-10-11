الهلال يعلن تفاصيل إصابة سافيتش.. ومدة غيابه

السبت، 11 أكتوبر 2025 - 20:10

كتب : FilGoal

سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش - الهلال

كشف نادي الهلال السعودي تفاصيل إصابة نجمه الصربي سيرجي سافيتش.

وغاب سافيتش عن منتخب صربيا خلال التوقف الدولي الجاري بسبب الإصابة.

وأعلن الهلال أن الفحوصات أوضحت تعرض اللاعب سيرجي سافيتش لكدمة قوية في الساق.

أخبار متعلقة:
وكيل إنزاجي يكشف حقيقة توقيعه لـ الهلال قبل نهائي أبطال أوروبا الهلال يعلن آخر تطورات إصابة نونيز ومالكوم وكانسيلو الرياضية: كانسيلو يقترب من العودة للهلال احتفالا بالتأهل لكأس العالم.. حمادة هلال وأحمد سعد بحفل غنائي قبل مواجهة غينيا بيساو

واوضح الهلال أن اللاعب الصربي سيخضع لبرنامج علاجي وتاهيلي لمدة أسبوع.

ويسعى الهلال لتعافي الرباعي في أسرع وقت والانضمام لخيارات المدرب سيموني إنزاجي المدير الفني للفريق السعودي.

ويستعد الهلال لمواجهة الاتفاق يوم 18 اكتوبر الجاري ضمن الجولة السادسة من الدوري السعودي.

لهلال جمع 8 نقاط خلال 4 مباريات بالدوري السعودي، وتعادل ضد القاسدية وأهلي جدة.

فيما يتصدر النصر ترتيب الدوري بالعلامة الكاملة بعدما حقق 12 نقطة من 4 انتصارات.

سافيتش الهلال السعودي الدوري السعودي
نرشح لكم
وكيل إنزاجي يكشف حقيقة توقيعه لـ الهلال قبل نهائي أبطال أوروبا الهلال يعلن آخر تطورات إصابة نونيز ومالكوم وكانسيلو رونالدو: من الرائع أن تفعل الأشياء بالشعر جيسوس: النصر أصعب تجربة في حياتي قد يغيب عن كأس العرب.. الرياضية: كنو يترقب عقوبة الاتحاد الآسيوي الرياضية: كانسيلو يقترب من العودة للهلال جناح السعودية جاهز لمواجهة العراق تقرير: ناد سعودي يتمم اتفاقه مع مانشستر يونايتد لضم برونو فيرنانديز.. وخطوة متبقية
أخر الأخبار
تصفيات كأس العالم – نيفيز ينقذ البرتغال.. وانتصاران ثمينان لـ إيطاليا وإسبانيا ساعة | الكرة الأوروبية
المندوه: حاولنا إيجاد حلول سريعة.. والزمالك أكبر قلعة رياضية في مصر لهذا السبب 2 ساعة | الكرة المصرية
بهدف زيدان.. العراق يفوز على إندونيسيا ويخوض مواجهة نارية أمام السعودية 2 ساعة | الوطن العربي
أسامة نبيه: لست فاشلا.. وكنت عادلا في اختياراتي مع منتخب الشباب 3 ساعة | الكرة المصرية
لقجع يهنىء أبو ريدة بتأهل مصر إلى كأس العالم 2026 3 ساعة | منتخب مصر
في غياب صلاح.. منتخب مصر يختتم تحضيراته لمواجهة غينيا بيساو 3 ساعة | الكرة المصرية
ريمونتادا في 7 دقائق.. الإمارات تقلب الطاولة على عمان وتضع قدما في كأس العالم 4 ساعة | الوطن العربي
انتهت في تصفيات كأس العالم - العراق (1)-(0) إندونيسيا.. 3 نقاط ثمينة 4 ساعة | الوطن العربي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 كأس العالم للشباب - بعد اكتمال المتأهلين.. جدول مباريات ثمن النهائي بتواجد ثلاثي إفريقي 2 وليد صلاح: قرار زيزو هو الأصعب لي في الأهلي.. والنحاس سيرحل 3 اقترب المدرب الأجنبي؟ الأهلي يعلن مفاضلة الخطيب للثنائي المرشح لقيادة الفريق 4 هاني أبو ريدة: حسام حسن مستمر حتى كأس العالم ولكن
/articles/515071/الهلال-يعلن-تفاصيل-إصابة-سافيتش-ومدة-غيابه