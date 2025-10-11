الهلال يعلن تفاصيل إصابة سافيتش.. ومدة غيابه

كشف نادي الهلال السعودي تفاصيل إصابة نجمه الصربي سيرجي سافيتش.

وغاب سافيتش عن منتخب صربيا خلال التوقف الدولي الجاري بسبب الإصابة.

وأعلن الهلال أن الفحوصات أوضحت تعرض اللاعب سيرجي سافيتش لكدمة قوية في الساق.

واوضح الهلال أن اللاعب الصربي سيخضع لبرنامج علاجي وتاهيلي لمدة أسبوع.

ويسعى الهلال لتعافي الرباعي في أسرع وقت والانضمام لخيارات المدرب سيموني إنزاجي المدير الفني للفريق السعودي.

ويستعد الهلال لمواجهة الاتفاق يوم 18 اكتوبر الجاري ضمن الجولة السادسة من الدوري السعودي.

لهلال جمع 8 نقاط خلال 4 مباريات بالدوري السعودي، وتعادل ضد القاسدية وأهلي جدة.

فيما يتصدر النصر ترتيب الدوري بالعلامة الكاملة بعدما حقق 12 نقطة من 4 انتصارات.