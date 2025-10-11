مصدر من الأهلي لـ في الجول: توروب لم يطلب التعاقد مع مصطفى محمد.. وهذه أولوياته

السبت، 11 أكتوبر 2025 - 18:59

كتب : أحمد الخولي

مصطفى محمد لاعب نانت

كشف مصدر من النادي الأهلي حقيقة طلب الدنماركي يس توروب التعاقد مع مصطفى محمد مهاجم نانت الفرنسي.

وترددت أنباء عن رغبة توروب في التعاقد مع مصطفى محمد لتدعيم هجوم الاهلي في يناير المقبل.

وقال مصدر من الأهلي لـFilGoal.com : "يس توروب لم يطلب التعاقد مع مصطفى محمد أو أي لاعب آخر".

وأضاف "المدرب الدنماركي يرغب في التعرف على إمكانيات لاعبي الفريق أولا، خاصة أنه يملك الوقت الكافي قبل حلول موعد الانتقالات الشتوية".

وأعلن الأهلي تعاقده مع يس توروب لمدة عامين ونصف.

ويخلف توروب الإسباني خوسيه ريبيرو الذي أقيل قبل أسابيع.

وذلك بعد أن تولي عماد النحاس مهمة تدريب الفريق مؤقتا.

توروب بدأ مسيرته كمدير فني مع إيسبرج بين عامي 2011-2013 وتوج معه بلقب كأس الدنمارك.

وانتقل يس للعمل مع منتخب الدنمارك تحت 20 عاما، ومتخب تحت 21 عاما.

توروب تولى تدريب ميتيلاند بين عامي 2015-2018، وحقق معه لقب الدوري في موسم 2017-2018.

ويستعد الأهلي للقاء إيجل نوار البوروندي في الدور التمهيدي الثاني من دوري أبطال إفريقيا يوم السبت 18 أكتوبر الجاري.

