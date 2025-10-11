إدارية وطبية.. في الجول يكشف تحضيرات الأهلي لمواجهة أيجل نوار البوروندي

بدأ الجهازين الإداري والطبي بالنادي الأهلي في التحضير لمواجهة أيجل نوار بطل بوروندي.

وأعلن نادي إيجل نوار البوروندي موعد مواجهة الأهلي في دوري أبطال إفريقيا.

الجهاز الإداري بدأ الترتيب لرحلة بوروندي ويعمل على استخراج تأشيرات سفر الجهاز الفني الجديد بقيادة يس توروب.

الجهاز الطبي يعمل على استخراج بطاقات صحية والحصول على حوالي 7 تطعيمات قبل السفر للوقاية من الأمراض، خاصة بعد إصابة إمام عاشور بفيروس A.

ويلتقي الفريقان في الدور التمهيدي الثاني من دوري الأبطال.

وأوضح النادي البوروندي أن اللقاء سيقام يوم السبت المقبل الساعة 3 عصرا بالتوقيت المحلي والساعة 4 بتوقيت القاهرة.

وأشار الأهلي في وقت سابق إلى أن الفريق سيسافر إلى بوروندي على متن طائرة خاصة لخوض المباراة.

وحدد الجهاز الفني للأهلي أحد يومي 15 أو 16 أكتوبر موعدا للسفر إلى بوروندي لخوض المباراة.

وكان الأهلي قد أعلن التعاقد مع الدنماركي يس توروب كمدير فني للفريق لمدة موسمين ونصف.

ويصطحب توروب 5 مساعدين برفقته في الأهلي على أن يصل إلى القاهرة غدا لبداية مسيرته مع الفريق.

وكان الأهلي قد وصل إلى نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا خلال الموسم الماضي وخرج بعد الخسارة من ماميلودي صنداونز الجنوب الإفريقي.