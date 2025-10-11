خبر في الجول - توروب يعقد جلسة مع الجهاز الطبي .. ويحصل على تقرير عن الحالة البدنية

عقد الدنماركي يس توروب المدير الفني الجديد للنادي الأهلي جلسة مع الجهاز الطبي للفريق.

وأعلن الأهلي تعاقده مع توروب لتولي مهمة المدير الفني لمدة عامين ونصف.

وحسبما علم FilGoal.com فإن توروب عقد جلسة مع الجهاز الطبي للوقوف على حالة اللاعبين المصابين.

المدرب الدنماركي حصل على تقرير عن الحالة البدنية ومعدلات كل لاعب من واقع أجهزة قياسات"جي بي إس" بداية من فترة ‏الاعداد في تونس.

ويخلف توروب الإسباني خوسيه ريبيرو الذي أقيل قبل أسابيع.

وذلك بعد أن تولي عماد النحاس مهمة تدريب الفريق مؤقتا.

توروب بدأ مسيرته كمدير فني مع إيسبرج بين عامي 2011-2013 وتوج معه بلقب كأس الدنمارك.

وانتقل يس للعمل مع منتخب الدنمارك تحت 20 عاما، ومتخب تحت 21 عاما.

توروب تولى تدريب ميتيلاند بين عامي 2015-2018، وحقق معه لقب الدوري في موسم 2017-2018.

ويستعد الأهلي للقاء إيجل نوار البوروندي في الدور التمهيدي الثاني من دوري أبطال إفريقيا يوم السبت 18 أكتوبر الجاري.