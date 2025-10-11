خبر في الجول - توروب يعقد جلسة مع الجهاز الطبي .. ويحصل على تقرير عن الحالة البدنية

السبت، 11 أكتوبر 2025 - 18:08

كتب : أحمد الخولي

يس توروب - الأهلي

عقد الدنماركي يس توروب المدير الفني الجديد للنادي الأهلي جلسة مع الجهاز الطبي للفريق.

وأعلن الأهلي تعاقده مع توروب لتولي مهمة المدير الفني لمدة عامين ونصف.

وحسبما علم FilGoal.com فإن توروب عقد جلسة مع الجهاز الطبي للوقوف على حالة اللاعبين المصابين.

أخبار متعلقة:
توروب: شعرت بعظمة الأهلي منذ وصولي.. ومتشوق للتعرف على القاهرة "دائما في الموعد".. الأهلي يعلن رحيل النحاس بعد التعاقد مع توروب توروب يوجه رسالة لجمهور الأهلي وليد صلاح الدين يكشف معايير اختيار توروب لتدريب الأهلي

المدرب الدنماركي حصل على تقرير عن الحالة البدنية ومعدلات كل لاعب من واقع أجهزة قياسات"جي بي إس" بداية من فترة ‏الاعداد في تونس.

ويخلف توروب الإسباني خوسيه ريبيرو الذي أقيل قبل أسابيع.

وذلك بعد أن تولي عماد النحاس مهمة تدريب الفريق مؤقتا.

توروب بدأ مسيرته كمدير فني مع إيسبرج بين عامي 2011-2013 وتوج معه بلقب كأس الدنمارك.

وانتقل يس للعمل مع منتخب الدنمارك تحت 20 عاما، ومتخب تحت 21 عاما.

توروب تولى تدريب ميتيلاند بين عامي 2015-2018، وحقق معه لقب الدوري في موسم 2017-2018.

ويستعد الأهلي للقاء إيجل نوار البوروندي في الدور التمهيدي الثاني من دوري أبطال إفريقيا يوم السبت 18 أكتوبر الجاري.

يس توروب الأهلي
نرشح لكم
الزمالك يكشف آخر تطورات إصابة عمر جابر مران الزمالك - انتظام محمود جهاد بعد غياب استعدادا للقاء ديكيداها دوري المحترفين - أمير عزمي مجاهد مديرا فنيا لنادي مالية كفر الزيات إدارية وطبية.. في الجول يكشف تحضيرات الأهلي لمواجهة أيجل نوار البوروندي دوري أبطال إفريقيا - إيجل نوار يعلن موعد مباراته ضد الأهلي توروب: شعرت بعظمة الأهلي منذ وصولي.. ومتشوق للتعرف على القاهرة اتحاد طنجة لـ في الجول: سنشكو الزمالك لعدم سداد قيمة انتقال معالي آخر مباريات تصفيات كأس العالم.. مصر بالقميص التقليدي في مواجهة غينيا بيساو
أخر الأخبار
الزمالك يكشف آخر تطورات إصابة عمر جابر دقيقة | الكرة المصرية
بحضور علم فلسطين وهاتريك هالاند.. النرويج تنتصر بخماسية وتقترب من كأس العالم 50 دقيقة | الكرة الأوروبية
إنزو فيرنانديز يغادر معسكر الأرجنتين بسبب الإصابة.. وتشيلسي يقيم حالته ساعة | أمريكا
مران الزمالك - انتظام محمود جهاد بعد غياب استعدادا للقاء ديكيداها ساعة | الدوري المصري
الهلال يعلن تفاصيل إصابة سافيتش.. ومدة غيابه 2 ساعة | سعودي في الجول
دوري المحترفين - أمير عزمي مجاهد مديرا فنيا لنادي مالية كفر الزيات 2 ساعة | القسم الثاني
ديلي ميل: إنتر ميامي بدأ التفاوض مع نيمار 2 ساعة | ميركاتو
مصدر من الأهلي لـ في الجول: توروب لم يطلب التعاقد مع مصطفى محمد.. وهذه أولوياته 3 ساعة | ميركاتو
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 كأس العالم للشباب - بعد اكتمال المتأهلين.. جدول مباريات ثمن النهائي بتواجد ثلاثي إفريقي 2 وليد صلاح: قرار زيزو هو الأصعب لي في الأهلي.. والنحاس سيرحل 3 اقترب المدرب الأجنبي؟ الأهلي يعلن مفاضلة الخطيب للثنائي المرشح لقيادة الفريق 4 هاني أبو ريدة: حسام حسن مستمر حتى كأس العالم ولكن
/articles/515065/خبر-في-الجول-توروب-يعقد-جلسة-مع-الجهاز-الطبي-ويحصل-على-تقرير-عن-الحالة-البدنية