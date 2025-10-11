سلة - عصام عبد الحميد يكشف سبب رحيله عن تدريب الزمالك.. ورفضه ضم كيجو

كشف عصام عبد الحميد مدرب سلة الزمالك السابق سبب رحيله عن تدريب الأبيض بعد شهر من توليه المهمة التدريبية وسبب رفضه ضم مصطفى "كيجو".

وقال مدرب سلة الزمالك السابق عبر بودكاست "بلوكاست": "الزمالك بالنسبة لي حب فوق الوصف، هو حياة أو ارتباط، ولم أندم على أي تجربة مع الزمالك".

وأضاف "حققت مع الزمالك 12 بطولة كثاني أكثر مدرب تحقيقا للألقاب مع الزمالك و6 بطولات كلاعب".

وعن توليه المهمة التدريبية لفريق السلة قال: "أخبرت المسؤولين أن تولي مهمة تدريب الفريق في هذا الوقت بمثابة مهمة انتحارية لأني كنت أعلم بصعوبة الأمور وأن الفريق نتائجه متراجعة ولم يحقق ألقابا خلال آخر 4 مواسم".

وأكمل "رحيلي بعد 30 يوما من تدريب الفريق؟ طلبت تجديد تعاقد أحمد عزب لكنهم رفضوا رغم حاجة الفريق الفنية خاصة مع رحيل علي عمر ومعاذ أيمن قبل قدومي، وفي النهاية انتقل للاتحاد السكندري".

وأوضح "طلبت ضم آدم موسى وتواصلت مع والده لبحث ضمه، وتحدثت مع مصطفى فودة لضمه من قطر، وتوصلنا لاتفاق مع إسماعيل مسعود لكن التأخر في دفع مقدم التعاقد جعله يخوض تجربة الاحتراف في إسبانيا".

وكشف "أقنعت هيثم كمال بالانضمام للزمالك لكن لم يتوصل لاتفاق مادي مع الإدارة وجدد مع الاتحاد السكندري".

وأردف "أحترم الزمالك وليس لدي مشاكل مع المسؤولين وعند الاختلاف في الآراء فهذا من أجل مصلحة النادي".

وتابع "طلبت ضم محترف على أعلى مستوى، ولا أود أن يتم محاسبتي على ضم محترف عادي، ولم أحصل على ميزانية جيدة لضم محترف جيد، ورفضت ضم يوسف رفعت مقابل رحيل 5 لاعبين في المقابل من الفريق".

وأوضح سبب رفضه انضمام كيجو للزمالك، قائلا: "كيجو غير مناسب للزمالك بسبب طريقة رحيله وعدم تقبل الجمهور لعودته، ورفضت عودته لأن الأمور ستكون صعبة عليّ وعليه من الضغوط الجماهيرية".

وواصل "كان هناك انقسام إداري حول عودة كيجو، لكنني أخبرتهم برفضي عودته لأن الكل سيتضرر من الأمر".

وأتم عن سبب رحيله عن تدريب الفريق: "رحلت لأنه لم يتم تنفيذ مطالبي من الصفقات بالتالي لن أحقق نتائج والصورة كانت واضحة أنني لن أحقق شيئا، وطلبت من الإدارة توضيح الأمور للجماهير بشأن الفريق، ولا أعرف لماذا كان هناك حساسية، لم يتم توفير أدوات النجاح ولذلك أعلنت رحيلي".