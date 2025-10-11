استبعاد كوانساه من معسكر إنجلترا بسبب الإصابة

السبت، 11 أكتوبر 2025 - 16:58

كتب : FilGoal

جاريل كوانساه - باير ليفركوزن (الصورة من الموقع الرسمي لليفركوزن)

أعلن منتخب إنجلترا استبعاد لاعبه جاريل كوانساه من مواجهة لاتفيا.

ويستعد منتخب إنجلترا لمواجهة لاتفيا في الجولة الثامنة من تصفيات كأس العالم 2026.

ولن يتم استدعاء أي لاعب بديل لكوانساه الذي تعرض للإصابة.

أخبار متعلقة:
رومانو: باير ليفركوزن يتوصل لاتفاق مع ليفربول لضم كوانساه.. وشرط "التحكم" رومانو: باير ليفركوزن يرسل عرضه الأول لضم كوانساه ليفربول يمدد تعاقده مع جاريل كوانساه بقمصان بدون أسماء.. إنجلترا تنتصر على ويلز وديا بثلاثية في 20 دقيقة

وسيعود كوانساه لباير ليفركوزن من أجل تلقي العلاج.

وجلس كوانساه على دكة بدلاء منتخب إنجلترا خلال المباراة الودية ضد ويلز.

وكان منتخب إنجلترا قد فاز على ويلز وديا بثلاثة أهداف دون رد.

ويحتل منتخب إنجلترا صدارة المجموعة برصيد 15 نقطة وبفارق 7 نقاط عن ألبانيا صاحبة المركز الثاني.

ويتأهل صاحب المركز الأول من كل مجموعة بشكل مباشر إلى كأس العالم، بينما يتأهل صاحب المركز الثاني إلى محلق مؤهل للبطولة.

إنجلترا جاريل كوانساه تصفيات كأس العالم
نرشح لكم
ووكر: لم يجب أن أرحل عن مانشستر سيتي الموسم الماضي ليكيب: استبعاد كوناتي من معسكر فرنسا بسبب الإصابة برونو فيرنانديز يكشف حقيقة اتفاقه مع أحد الأندية السعودية تقرير: هل يحسم هالاند لقب هداف الدوري الإنجليزي هذا الموسم؟ وموقف صلاح يوفنتوس يستعد لضم أوبيندا بشكل نهائي بسبب شرط جزائي سهل بعد تجدد الإصابة.. استبعاد مبابي من معسكر فرنسا مواعيد مباريات السبت 11 أكتوبر 2025 - تصفيات كأس العالم في أوروبا وآسيا ديشامب يكشف تفاصيل إصابة مبابي
أخر الأخبار
ووكر: لم يجب أن أرحل عن مانشستر سيتي الموسم الماضي 6 دقيقة | الدوري الإنجليزي
إدارية وطبية.. في الجول يكشف تحضيرات الأهلي لمواجهة أيجل نوار البوروندي 25 دقيقة | الكرة المصرية
خبر في الجول - توروب يعقد جلسة مع الجهاز الطبي .. ويحصل على تقرير عن الحالة البدنية 41 دقيقة | الكرة المصرية
القسم الثالث .. إعادة مباراة دمياط وبورتو السويس 51 دقيقة | القسم الثاني
سلة - عصام عبد الحميد يكشف سبب رحيله عن تدريب الزمالك.. ورفضه ضم كيجو ساعة | كرة سلة
زيلكو بابيتش مدربا لفريق ليد الزمالك ساعة | كرة يد
استبعاد كوانساه من معسكر إنجلترا بسبب الإصابة ساعة | الكرة الأوروبية
دوري أبطال إفريقيا - إيجل نوار يعلن موعد مباراته ضد الأهلي ساعة | الكرة الإفريقية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 كأس العالم للشباب - بعد اكتمال المتأهلين.. جدول مباريات ثمن النهائي بتواجد ثلاثي إفريقي 2 وليد صلاح: قرار زيزو هو الأصعب لي في الأهلي.. والنحاس سيرحل 3 اقترب المدرب الأجنبي؟ الأهلي يعلن مفاضلة الخطيب للثنائي المرشح لقيادة الفريق 4 هاني أبو ريدة: حسام حسن مستمر حتى كأس العالم ولكن
/articles/515061/استبعاد-كوانساه-من-معسكر-إنجلترا-بسبب-الإصابة