استبعاد كوانساه من معسكر إنجلترا بسبب الإصابة

أعلن منتخب إنجلترا استبعاد لاعبه جاريل كوانساه من مواجهة لاتفيا.

ويستعد منتخب إنجلترا لمواجهة لاتفيا في الجولة الثامنة من تصفيات كأس العالم 2026.

ولن يتم استدعاء أي لاعب بديل لكوانساه الذي تعرض للإصابة.

وسيعود كوانساه لباير ليفركوزن من أجل تلقي العلاج.

وجلس كوانساه على دكة بدلاء منتخب إنجلترا خلال المباراة الودية ضد ويلز.

وكان منتخب إنجلترا قد فاز على ويلز وديا بثلاثة أهداف دون رد.

ويحتل منتخب إنجلترا صدارة المجموعة برصيد 15 نقطة وبفارق 7 نقاط عن ألبانيا صاحبة المركز الثاني.

ويتأهل صاحب المركز الأول من كل مجموعة بشكل مباشر إلى كأس العالم، بينما يتأهل صاحب المركز الثاني إلى محلق مؤهل للبطولة.