توروب: شعرت بعظمة الأهلي منذ وصولي.. ومتشوق للتعرف على القاهرة

السبت، 11 أكتوبر 2025 - 16:18

كتب : FilGoal

وليد صلاح الدين - الأهلي - يس توروب

شدد يس توروب مدرب الأهلي على أنه شعر بعظمة النادي منذ الانضمام للفريق.

يس توروب

النادي : الأهلي

الأهلي

وأعلن الأهلي تعاقده مع الدنماركي يس توروب لقيادة تدريب الفريق لمدة موسمين ونصف.

وقال توروب عبر المركز الإعلامي للنادي: "هذه أول زيارة لي في القاهرة ولكنني قرأت كثيرا عن المدينة وأنا متشوق للتعرف عليها".

وتابع "أثناء حديثي مع رئيس النادي أعطاني لمحة مختصرة عن تاريخ هذا النادي وأخبرني بمدى عظمته وكم الإنجازات التي حققها الفريق في السنوات الماضية وكنت قد سمعت وقرأت الكثير عنه ولكن بعد المجيء إلى هنا شعرت بمدى عظمته".

وأتم "النادي يمتلك عقلية هجومية وسيطرة وجاذبية ونجاح".

ويخلف توروب الإسباني خوسيه ريبيرو الذي أقيل قبل أسابيع.

وذلك بعد أن تولي عماد النحاس مهمة تدريب الفريق مؤقتا.

توروب بدأ مسيرته كمدير فني مع إيسبرج بين عامي 2011-2013 وتوج معه بلقب كأس الدنمارك.

وانتقل يس للعمل مع منتخب الدنمارك تحت 20 عاما، ومتخب تحت 21 عاما.

توروب تولى تدريب ميتيلاند بين عامي 2015-2018، وحقق معه لقب الدوري في موسم 2017-2018.

ويستعد الأهلي للقاء إيجل نوار البوروندي في الدور التمهيدي الثاني من دوري أبطال إفريقيا يوم السبت 18 أكتوبر الجاري.

