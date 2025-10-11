خبر في الجول - الزمالك يتفق مع الكرواتي زيلكو بابيتش لتدريب فريق اليد

أتم الزمالك اتفاقه مع المدرب الكرواتي زيلكو بابيتش لقيادة فريق اليد خلال الموسم الحالي.

وعلم FilGoal.com أن المدرب الكرواتي سصل خلال ساعات لتوقيع العقد وقيادة الفريق بعد إتمام الاتفاق.

ويقود بابيتش تدريب الزمالك خلفا لفرانك موريس الذي أقيل من تدريب الفريق خلال بطولة كأس العالم للأندية.

بدأ بابيتش مسيرته كمساعد مدرب لمنتخب كرواتيا وأسهم في حصوله على ببرونزية يورو 2012 وأولمبياد 2012 وكأس العالم 2013.

وتم تعيينه كمدرب أول لمنتخب كرواتيا في فبراير 2015 وقاد الفريق في اليورو والأولمبياد وكأس العالم 2017 وحصل على المركز الرابع في البطولة.

كما سبق لبابيتش التدريب في بيلاروسيا وسلوفينيا ومقدونيا الشمالية على مستوى الأندية، كما قاد أولمبياكوس اليوناني.

وجاء قرار الإقالة بعد خسارة الزمالك الثقيلة أمام برشلونة في كأس العالم للأندية بفارق 25 هدفا وهي النتيجة الأكبر في تاريخ المشاركات الإفريقية.

وانسحب الزمالك من بطولة إفريقيا لكرة اليد والتي تبدأ مساء اليوم.