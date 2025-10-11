اتحاد طنجة لـ في الجول: سنشكو الزمالك لعدم سداد قيمة انتقال معالي

أعلن نصر الله كرطيط رئيس نادي اتحاد طنجة قرار ناديه بالتقدم بشكوى ضد الزمالك بسبب عدم دفع القسط الأول من قيمة انتقال عبد الحميد معالي.

وانضم معالي لصفوف الزمالك قادما من طنجة قبل انطلاق الموسم.

وقال كرطيط لـ FilGoal.com: "اتخذنا قرارا بشكوى الزمالك رسميا بسبب عدم الوفاء بالوعد ودفع القسط الأول في صفقة عبد الحميد معالي".

وكشف FilGoal.com سابقا إن الزمالك أتم اتفاقه مع اتحاد طنجة المغربي لضم عبد الحميد معالي بمقابل 500 ألف دولار تُدفع على سنتين.

اللاعب صاحب الـ19 عاما وقّع على عقود انضمامه للزمالك 5 سنوات.

وبقميص الزمالك شارك معالي في 7 مباريات منذ بداية الموسم بعدد دقائق 196 دون أن يسجل أو يصنع.

عبدالحميد معالي يعد من أبرز المواهب الكرة المغربية ومثل منتخبات الناشئين والشباب بالمغرب.

وشارك معالي في كأس العالم تحت 17 سنة بالعام الماضي. كما شارك معالي في 30 مباراه مع الفريق الأول لنادي اتحاد طنجة.