آخر مباريات تصفيات كأس العالم.. مصر بالقميص التقليدي في مواجهة غينيا بيساو

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم نتائج الاجتماع الفني لمباراة مصر وغينيا بيساو.

ويلتقي منتخب مصر مع غينيا بيساو غدا الأحد في الجولة الأخيرة من تصفيات كأس العالم 2026.

وستقام المباراة على استاد القاهرة الدولي بعد فترة أغلق فيها الملعب للتجديد.

وأسفر الاجتماع عن ارتداء مصر للقميص الأحمر المعتاد والشورب الأبيض والجورب الأسود.

بينما سيرتدي منتخب غينيا بيساو الزي الأخضر الكامل.

وضمن منتخب مصر التأهل لكأس العالم 2026 بشكل رسمي بغض النظر عن نتيجة المباراة.

وتأهلت مصر لكأس العالم للمرة الرابعة على التوالي.

وستشهد المباراة إراحة محمد صلاح وأفراد من العناصر الأساسية للمنتخب.

وسيسبق المباراة حفل غنائي لأحمد سعد وحمادة هلال كاحتفالية لتأهل مصر لنهائيات البطولة.

وكان منتخب مصر قد شارك في كأس العالم للمرة الأخيرة بعام 2018 التي أقيمت في روسيا والتي توج بلقبها منتخب فرنسا.

