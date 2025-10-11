ليكيب: استبعاد كوناتي من معسكر فرنسا بسبب الإصابة

السبت، 11 أكتوبر 2025 - 14:22

كتب : FilGoal

إبراهيما كوناتي - ليفربول

كشفت صحيفة ليكيب الفرنسية عن استبعاد إبراهيما كوناتي لاعب ليفربول ومنتخب فرسنا من معسكر المنتخب.

إبراهيما كوناتي

النادي : ليفربول

فرنسا

وتستعد فرنسا لمواجهة ايسلندا يوم الإثنين 13 أكتوبر في الجولة الرابعة من تصفيات كأس العالم 2026.

وأشارت ليكيب إلى تعرض كوناتي لإصابة في الفخذ سيغيب على أثرها عن المباراة ويعود للتعافي مع فريقه ليفربول.

أخبار متعلقة:
بعد تجدد الإصابة.. استبعاد مبابي من معسكر فرنسا الثالث تواليا - مبابي يقود فرنسا للفوز على أذربيجان بثلاثية في تصفيات كأس العالم مبابي: أشعر براحة أكبر في مدريد عن فرنسا كومان: لست متفاجئا باستدعائي لمنتخب فرنسا

وجلس كوناتي على دكة بدلاء فرنسا في فوز الفريق على أذربيجان أمس الجمعة في الجولة السابعة.

وينضم كوناتي إلى كيليان مبابي الذي تعرض لإصابة هو الآخر واستبعد بشكل رسمي من المعسكر عقب مباراة أذربيجان دون ضم لاعب بديل.

ويحتل منتخب فرنسا المركز الأول في المجموعة برصيد 9 نقاط وبفارق 5 نقاط عن أوكرانيا صاحبة المركز الثاني بعد 3 جولات من المجموعة.

إبراهيما كوناتي فرنسا تصفيات كأس العالم
نرشح لكم
ووكر: لم يجب أن أرحل عن مانشستر سيتي الموسم الماضي استبعاد كوانساه من معسكر إنجلترا بسبب الإصابة برونو فيرنانديز يكشف حقيقة اتفاقه مع أحد الأندية السعودية تقرير: هل يحسم هالاند لقب هداف الدوري الإنجليزي هذا الموسم؟ وموقف صلاح يوفنتوس يستعد لضم أوبيندا بشكل نهائي بسبب شرط جزائي سهل بعد تجدد الإصابة.. استبعاد مبابي من معسكر فرنسا مواعيد مباريات السبت 11 أكتوبر 2025 - تصفيات كأس العالم في أوروبا وآسيا ديشامب يكشف تفاصيل إصابة مبابي
أخر الأخبار
ووكر: لم يجب أن أرحل عن مانشستر سيتي الموسم الماضي 6 دقيقة | الدوري الإنجليزي
إدارية وطبية.. في الجول يكشف تحضيرات الأهلي لمواجهة أيجل نوار البوروندي 25 دقيقة | الكرة المصرية
خبر في الجول - توروب يعقد جلسة مع الجهاز الطبي .. ويحصل على تقرير عن الحالة البدنية 41 دقيقة | الكرة المصرية
القسم الثالث .. إعادة مباراة دمياط وبورتو السويس 51 دقيقة | القسم الثاني
سلة - عصام عبد الحميد يكشف سبب رحيله عن تدريب الزمالك.. ورفضه ضم كيجو ساعة | كرة سلة
زيلكو بابيتش مدربا لفريق ليد الزمالك ساعة | كرة يد
استبعاد كوانساه من معسكر إنجلترا بسبب الإصابة ساعة | الكرة الأوروبية
دوري أبطال إفريقيا - إيجل نوار يعلن موعد مباراته ضد الأهلي ساعة | الكرة الإفريقية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 كأس العالم للشباب - بعد اكتمال المتأهلين.. جدول مباريات ثمن النهائي بتواجد ثلاثي إفريقي 2 وليد صلاح: قرار زيزو هو الأصعب لي في الأهلي.. والنحاس سيرحل 3 اقترب المدرب الأجنبي؟ الأهلي يعلن مفاضلة الخطيب للثنائي المرشح لقيادة الفريق 4 هاني أبو ريدة: حسام حسن مستمر حتى كأس العالم ولكن
/articles/515055/ليكيب-استبعاد-كوناتي-من-معسكر-فرنسا-بسبب-الإصابة