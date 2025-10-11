ليكيب: استبعاد كوناتي من معسكر فرنسا بسبب الإصابة

كشفت صحيفة ليكيب الفرنسية عن استبعاد إبراهيما كوناتي لاعب ليفربول ومنتخب فرسنا من معسكر المنتخب.

إبراهيما كوناتي النادي : ليفربول فرنسا

وتستعد فرنسا لمواجهة ايسلندا يوم الإثنين 13 أكتوبر في الجولة الرابعة من تصفيات كأس العالم 2026.

وأشارت ليكيب إلى تعرض كوناتي لإصابة في الفخذ سيغيب على أثرها عن المباراة ويعود للتعافي مع فريقه ليفربول.

وجلس كوناتي على دكة بدلاء فرنسا في فوز الفريق على أذربيجان أمس الجمعة في الجولة السابعة.

وينضم كوناتي إلى كيليان مبابي الذي تعرض لإصابة هو الآخر واستبعد بشكل رسمي من المعسكر عقب مباراة أذربيجان دون ضم لاعب بديل.

ويحتل منتخب فرنسا المركز الأول في المجموعة برصيد 9 نقاط وبفارق 5 نقاط عن أوكرانيا صاحبة المركز الثاني بعد 3 جولات من المجموعة.