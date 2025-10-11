الاتحاد السكندري لـ في الجول: صرفنا مقدمات ومكافآت اللاعبين.. وهذا موعد الانتخابات

السبت، 11 أكتوبر 2025 - 14:16

كتب : هاني العوضي

الاتحاد السكندري - بيان رسمي

أعلن محمد أحمد سلامة القائم بأعمال رئيس الاتحاد السكندري صرف مقدمات تعاقد ومكافآت اللاعبين بعد الفوز على المقاولون العرب.

وحقق الاتحاد السكندري الفوز بنتيجة 2-1 في الجولة العاشرة من الدوري المصري.

وقال القائم بأعمال رئيس الاتحاد السكندري لـ FilGoal.com: "صرفنا مقدمات تعاقد اللاعبين ومكافأة الفوز على المقاولون العرب".

وأضاف "سنعقد جلسة مع تامر مصطفى المدير الفني لبحث تدعيم الفريق في يناير المقبل".

وأكمل "نستهدف خروج فريق الكرة من كبوته في الفترة الحالية وهذا مهم".

وعن موعد انتخابات الاتحاد السكندري قال: "ستقام انتخابات النادي في نهاية ديسمبر، ولم أستقر على القائمة التي ستخوض الانتخابات".

وأتم "النادي يحتاج 140 مليون جنيه سنويا، وهناك عجز في الميزانية ويتم ضخ أموال بشكل خاص من أعضاء مجلس الإدارة على سبيل السلفة، ومديونيات النادي ليست قليلة".

وفاز الاتحاد على المقاولون في المباراة التي أقيمت بينهما على استاد الإسكندرية، في إطار منافسات الجولة العاشرة من بطولة الدوري الممتاز لموسم 2025-2026.

وسجل للاتحاد كل من فادي فريد وفيفور أكيم، فيما سجل شكري نجيب هدف المقاولون العرب.

الفوز أنهى سلسلة من 5 مباريات دون انتصار لزعيم الثغر وهو الأول للفريق مع تامر مصطفى الذي تولى المهمة خلفا لأحمد سامي.

وحقق الاتحاد السكندري الفوز الثالث على التوالي ضد المقاولون العرب في آخر 3 مباريات الدوري المصري.

