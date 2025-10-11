برونو فيرنانديز يكشف حقيقة اتفاقه مع أحد الأندية السعودية

نفى برونو فيرنانديز لاعب مانشستر يونايتد توصله لاتفاق مع أحد الأندية السعودية للانضمام إليه خلال الموسم المقبل.

وكانت بعض التقارير قد أشارت إلى أحد أندية الدوري السعودي قد توصله لاتفاق مع برونو فيرنانديز لضمه في الموسم المقبل.

ويستعد برونو فيرنانديز برفقة منتخب البرتغال لمواجهة إيرلندا مساء اليوم السبت في تصفيات كأس العالم 2026.

وقال فيرنانديز خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: "الانتقال للدوري السعودي؟ لا أعرف إن كنت سألعب غدا، ناهيك عن اللعب في أي مكان آخر غير مانشستر بعد عام، هذا لا يقلقني وأنا سعيد بمكاني الحالي وإلا لما بقيت".

وتابع "اللعب مع المنتخب أشبه بالتواجد في المنزل، أتحدث البرتغالية وأتناول طعام برتغالي، كل هذا يسعدني والشمس تساعدني كثيرا لكنني أيضا أشعر بالراحة في مانشستر وأحب الضغوطات وأنا سعيد بذلك لأنه يعني أن الهدف كبير".

وأضاف "أعشق لعب كرة القدم أي طان مركزي، يمكن للمدرب وضعي في مركز الظهير أو الجناح أو حارس المرمى وسأبذل قصارى جهدي دائما، لكل لاعب تفضيلاته لكن علينا التكيف مع أدوار المدرب".

وأتم "سبق لي اللعب كلاعب وسط متأخر في سبورتنج مع خورخي جيسوس ولعبت إلى جانب ويليام كارفاليو وباتالية وضد الكتل المنخفضة، اتكيف مع الفريق لأن الفريق هو الأهم، سواء مع المنتحب أو مانشستر يونايتد هدفنا تحقيق نتائج جيدة وأريد أن ألعب بشكل جيد وأقدم أداء قوي".

