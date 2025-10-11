العرفاوي: لا ندافع فقط في غزل المحلة.. ونلعب كل مباراة من أجل الفوز

شدد رشاد العرفاوي لاعب غزل المحلة أن فريقه لا يدافع فقط ولكن يحاول تقديم كرة قدم هجومية.

رشاد عرفاوي النادي : غزل المحلة غزل المحلة

وقال العرفاوي عبر إذاعة أون سبورت إف إم: "الدوريان التونسي والمصري من أقوى البطولات والمنافسات في إفريقيا، الدوري التونسي يتفوق في أعداد الجماهير لأن كل الأندية جماهيرية بعكس الدوري المصري الذي تتواجد فيه بعض أندية الشركات".

وواصل "اغزل المحلة فريق كبير وعريق ولا خلاف في ذلك وأنا ملتزم بعقدي مع النادي ومع الإدارة المحترمة والجماهير التي تدعمنا في كل ملاعب مصر".

وأكمل "اللاعب التونسي لديه ميزة أفضل من باقي لاعبي شمال إفريقيا وهي التأقلم السريع بسبب تشابه الأجواء والتفاصيل بين مصر وتونس".

وتابع "أرى أن أنيس بوجلبان وعلي معلول وسيف الدين الجزيري وحمزة المثلوثي هم أفضل اللاعبين التونسيين الذين لعبوا بالدوري المصري".

وشدد "ارتداء قميص منتخب تونس هو أهم أهدافي حاليا وأحاول في كل مباراة تقديم أفضل مستوى وتحقيق أرقام قوية هذا هو المطلوب مني".

وكشف "في غزل المحلة نلعب كل مباراة من أجل تحقيق الفوز مهما كان اسم المنافس ولو لم يتحقق الانتصار لا يجب أن نخسر، كل نقطة يجب أن نقاتل عليها من أجل تحقيق الهدف بالتواجد ضمن السبعة الكبار".

وتابع "أفضل مباراتين في الدوري لغزل المحلة كانتا مباراتي الأهلي والزمالك، مباراة الأهلي كانت في المحلة بعكس مباراة الزمالك وكل شيء فيها كان مختلفا وكانت أشبه بالعرس الكروي الكبير والجميع استمتع بما حدث في أرض الملعب".

وأضاف "علاء عبد العال يعمل بشكل تكتيكي قوي وبشكل هجومي أيضا، نحن لا ندافع فقط والهجوم الجيد يتطلب دفاعا جيدا، لكن وضعية المباريات كثيرا ما تحكمك، لدينا لاعبين كثيرين صغار في السن وعندما يكتسبون خبرات وثقة أكبر سترون كرة هجومية أفضل".

وأردف "علاء عبد العال مدرب كبير ومقولة إن غزل المحلة يدافع فقط غير صحيحة، مانشستر سيتي وليفربول يدافعان وهذه هي كرة القدم".

وأتم "سيف الدين الجزيري مثال للاعبين التونسيين، بدأ مسيرته في الإفريقي التونسي ثم لعب لأندية أقل وخاض تحديات جديدة ولعب في طنطا والمقاولون ثم النقلة الأهم في مسيرته مع الزمالك".

ويحتل غزل المحلة حاليا المركز الـ 14 في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 11 نقطة من 8 تعادلات وفوز وهزيمة.