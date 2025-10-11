وكيل إنزاجي يكشف حقيقة توقيعه لـ الهلال قبل نهائي أبطال أوروبا

كشف فيديريكو باستوريلو وكيل سيموني إنزاجي مدرب الهلال السعودي حقيقة توقيعه على عقود تدريب الفريق السعودي قبل نهائي دوري أبطال أوروبا.

وخسر إنزاجي نهائي دوري أبطال أوروبا مع إنتر الإيطالي بخماسية دون رد من باريس سان جيرمان الفرنسي.

وقال باستوريلو في تصريحات نقلتها صحيفة اليوم السعودية: "هل وقع إنزاجي على عقد تدريب الهلال قبل نهائي أبطال أوروبا؟ مثل هذه الصفقات لا تتم خلال 4 أيام فقط، فهناك عمل طويل ومفاوضات معقدة جرت خلف الكواليس".

وأضاف "إنزاجي أخبرني بوضوح إنه لو فاز إنتر بلقب دوري الأبطال، لما فكر في الرحيل أبدا، لكنه شعر بأن الوقت قد حان لخوض تحدٍ جديد في مسيرته".

وأتم "القرار النهائي بالانتقال إلى الهلال تم بعد نهاية دوري أبطال أوروبا، وليس قبلها كما تم تداوله".

وتولى إنزاجي تدريب الهلال بعد أيام قليلة من رحيله عن إنتر عقب الخسارة القاسية لنهائي دوري الأبطال.

صاحب الـ 49 قاد الهلال في كأس العالم للأندية ووصل لربع النهائي بعدما تعادل مع ريال مدريد وأقصى مانشستر سيتي.

إجمالا درب الهلال في 12 مباراة فاز في 7 وتعادل في 4 وخسر مباراة وحيدة.