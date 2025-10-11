فينيسيوس: أنشيلوتي هو أفضل مدرب تعاملت معه في مسيرتي

يرى فينيسيوس جونيور لاعب ريال مدريد ومنتخب البرازيل أن كارلو أنشيلوتي مدرب المنتخب هو أفضل مدرب تعامل معه خلال مسيرته.

فينيسيوس جونيور النادي : ريال مدريد البرازيل

وحققت البرازيل فوزا وديا على كوريا الجنوبية بخمسة أهداف دون مقابل.

وسجل فينيسيوس هدفا وصنع آخر خلال المباراة.

وقال فينيسيوس للصحفيين عقب المباراة: "من السهل أن أقول ذلك ولكن أنشيلوتي كان دائما أفضل مدرب في مسيرتي وأكثر من أعطاني الثقة وأفضل من لعب معه".

وأضاف "التطور الذي حظيت به تحت قيادة أنشيلوتي واضح وأتمنى الاستمرار على هذا المنوال لأقدم كأس عالم رائع".

ويلعب منتخب البرازيل ودية أخرى خلال فترة التوقف الدولي الحالية ضد اليابان يوم الثلاثاء 14 أكتوبر.

وتأهل منتخب البرازيل لكأس العالم 2026 بشكل رسمي بعد احتلال المركز الخامس بتصفيات أمريكا الجنوبية.