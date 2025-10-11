يحمل 4 جنسيات.. يونس إبراهيم هداف برايتون على أعتاب منتخب مصر 2007

كشف وسيم أحمد عضو لجنة المحترفين في اتحاد الكرة عن اقتراب يونس إبراهيم لاعب برايتون الإنجليزي من تمثيل منتخب مصر للشباب مواليد 2007 والذي يقوده وائل رياض.

وقال عضو لجنة المحترفين في اتحاد الكرة عبر أون سبورت 2: "يونس إبراهيم لاعب مميز وهو اكتشاف جديد للكرة المصرية، يحمل 4 جنسيات هي المصرية نسبة لوالديه والمغربية نسبة لجدته وأيضا الأسترالية والإنجليزية".

وأضاف "وائل رياض مدرب منتخب 2007 تواصل مع اللاعب بعد التنسيق معه، استطعنا حسم ملفه بشكل مبكر ونستهدف انضمامه لمعسكر منتخب مصر مع وائل رياض قريبا".

وأكمل "يونس يلعب لفريق تحت 18 عاما في برايتون وهو حديث الصحافة في إنجلترا، وسجل هدفين فريقه من ركلتين حرتين ضد أرسنال من أصل 3 تسديدات، وهو لاعب أعسر ويجيد تنفيذ الركلات الثابتة".

وواصل "بعد 3 أيام سجل 3 أهداف ضد برمنجهام، هدف من ركلة ركنية وآخر من ركلة جزاء والأخير من لعب مفتوح، ومنذ أيام تم تصعيده لفريق تحت 21 عاما وسجل هدف الفوز في مباراة ودية".

وأتم عن موقف هيثم حسن لاعب ريال أوفييدو من الانضمام لمنتخب مصر قائلا: "هيثم حسن طلب تأجيل انضمامه لمنتخب مصر في الوقت الحالي".

وخاض يونس هذا الموسم في دوري تحت 18 عاما الإنجليز 5 مباريات سجل هدفين وصنع هدفا.

وسبق أن لعب يونس في أكاديمية تشيلسي ولوتون تاون في إنجلترا من قبل.