يوفنتوس يستعد لضم أوبيندا بشكل نهائي بسبب شرط جزائي سهل

السبت، 11 أكتوبر 2025 - 11:32

كتب : FilGoal

لويس أوبيندا - يوفنتوس

يستعد يوفنتوس لشراء عقد لويس أوبيندا عقب نهاية الإعارة بسبب شرط جزائي سهل.

لويس أوبيندا

النادي : يوفنتوس

يوفنتوس

وانضم أوبيندا ليوفنتوس من لايبزج الألماني على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد في اليوم الأخير من سوق الانتقالات الصيفية.

وكلف البلجيكي خزائن السيدة العجوز 3.3 مليون يورو قيمة الإعارة.

أخبار متعلقة:
في غياب ميسي.. الأرجنتين تتفوق على فنزويلا بهدف لو سيلسو بعد تجدد الإصابة.. استبعاد مبابي من معسكر فرنسا سكالوني يكشف سبب غياب ميسي عن ودية فنزويلا بكى ثم سجل هدفا.. روسو يسجل هدفا في تعادل تيجيري بعد يومين من وفاة والده

ويمكن ليوفنتوس أن يحول عقد الإعارة لشراء نهائي بتفعيل بند الشراء مقابل 40.6 مليون يورو بالإضافة لـ 1.7 مليون مكافآت لتصبح القيمة الإجمالية للصفقة 45.5 مليون يورو.

ووفقا لصحيفتي "توتو سبورت" و"لا جازيتا ديلو سبورت" فإن شرط تفعيل بند الشراء سهل للغاية وهو أن يتفادى يوفنتوس الهبوط للدرجة الثانية بنهاية الموسم الجاري.

TURIN, ITALY - SEPTEMBER 27: Lois Openda of Juventus controls the ball whilst under pressure from Nikola Krstovic of Atalanta BC during the Serie A match between Juventus FC and Atalanta BC at the Allianz Stadium on September 27, 2025 in Turin, Italy. (Photo by Valerio Pennicino/Getty Images)

ورغم مشاركة اللاعب مع يوفنتوس في 6 مباريات إلا أنه لم يسجل أي هدف حتى الآن خلال 204 دقيقة.

ويحتل يوفنتوس حاليا المركز الخامس برصيد 12 نقطة بعد مرور 6 جولات.

البلجيكي صاحب الـ 25 عاما خاض 93 مباراة مع لايبزج سجل 41 هدفا وصنع 18 في جميع المسابقات.

وسبق له اللعب لأندية فيتيس آرنهم الهولندي وكلوب بروج البلجيكي ولانس الفرنسي.

وبقميص منتخب بلجيكا سجل 3 أهداف في 29 مباراة دولية.

لويس أوبيندا يوفنتوس الدوري الإيطالي
نرشح لكم
برشلونة يعلن تفاصيل إصابة داني أولمو استبعاد مهاجم إنجلترا قبل مواجهة لاتفيا المهمة الأولى - ويلشير مدير فني لـ لوتون تاون شكوك حول مشاركة جواو فيليكس أمام المجر مواعيد مباريات اليوم - حسم المقعد السادس إفريقيا بالمونديال.. وجراديشار مع سلوفينيا على خطى الكبار.. المغرب يفوز على أمريكا ويتأهل لنصف نهائي كأس العالم للشباب بلال مظهر يسجل أول أهدافه ويقود رديف أولمبياكوس للفوز على كاليثيا تصفيات كأس العالم - هولندا تفوز على فنلندا برباعية وتؤمن الصدارة
أخر الأخبار
برشلونة يعلن تفاصيل إصابة داني أولمو 19 دقيقة | الدوري الإسباني
طريق المغرب نحو نهائي كأس العالم للشباب 34 دقيقة | الكرة الإفريقية
استبعاد مهاجم إنجلترا قبل مواجهة لاتفيا 56 دقيقة | الكرة الأوروبية
تقرير: الأرجنتين قد تواجه المغرب وديا في نوفمبر 59 دقيقة | الكرة الإفريقية
مؤتمر مدرب العراق: قد ألعب بتشكيل مختلف أمام السعودية.. وأيمن حسين جاهز ساعة | آسيا
استثناء لـ7 مواجهات كبرى.. كاف يعلن أسعار تذاكر أمم إفريقيا في المغرب ساعة | الكرة الإفريقية
المهمة الأولى - ويلشير مدير فني لـ لوتون تاون 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
نحو كأس العالم - نفاد تذاكر لقاء السعودية والعراق المرتقب في الملحق الآسيوي 2 ساعة | سعودي في الجول
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 وليد صلاح: قرار زيزو هو الأصعب لي في الأهلي.. والنحاس سيرحل 2 انتهت المنتخب الثاني - مصر (4)-(0) البحرين 3 اقترب المدرب الأجنبي؟ الأهلي يعلن مفاضلة الخطيب للثنائي المرشح لقيادة الفريق 4 هاني أبو ريدة: حسام حسن مستمر حتى كأس العالم ولكن
/articles/515047/يوفنتوس-يستعد-لضم-أوبيندا-بشكل-نهائي-بسبب-شرط-جزائي-سهل