يوفنتوس يستعد لضم أوبيندا بشكل نهائي بسبب شرط جزائي سهل

يستعد يوفنتوس لشراء عقد لويس أوبيندا عقب نهاية الإعارة بسبب شرط جزائي سهل.

وانضم أوبيندا ليوفنتوس من لايبزج الألماني على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد في اليوم الأخير من سوق الانتقالات الصيفية.

وكلف البلجيكي خزائن السيدة العجوز 3.3 مليون يورو قيمة الإعارة.

ويمكن ليوفنتوس أن يحول عقد الإعارة لشراء نهائي بتفعيل بند الشراء مقابل 40.6 مليون يورو بالإضافة لـ 1.7 مليون مكافآت لتصبح القيمة الإجمالية للصفقة 45.5 مليون يورو.

ووفقا لصحيفتي "توتو سبورت" و"لا جازيتا ديلو سبورت" فإن شرط تفعيل بند الشراء سهل للغاية وهو أن يتفادى يوفنتوس الهبوط للدرجة الثانية بنهاية الموسم الجاري.

ورغم مشاركة اللاعب مع يوفنتوس في 6 مباريات إلا أنه لم يسجل أي هدف حتى الآن خلال 204 دقيقة.

ويحتل يوفنتوس حاليا المركز الخامس برصيد 12 نقطة بعد مرور 6 جولات.

البلجيكي صاحب الـ 25 عاما خاض 93 مباراة مع لايبزج سجل 41 هدفا وصنع 18 في جميع المسابقات.

وسبق له اللعب لأندية فيتيس آرنهم الهولندي وكلوب بروج البلجيكي ولانس الفرنسي.

وبقميص منتخب بلجيكا سجل 3 أهداف في 29 مباراة دولية.