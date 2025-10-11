بعد تجدد الإصابة.. استبعاد مبابي من معسكر فرنسا

السبت، 11 أكتوبر 2025 - 11:16

كتب : FilGoal

مبابي - فرنسا ضد أذربيجان

أعلن منتخب فرنسا استبعاد لاعبه كيليان مبابي من قائمته لمواجهة ايسلندا.

وتعرض مبابي لإصابة في الكاحل الأيمن خلال مواجهة فرنسا ضد أذربيجان.

وأشار منتخب فرنسا إلى أن طبيب المنتخب قد أخبر ديدييه ديشامب بصعوبة خوض مبابي لمواجهة أيسلندا.

واستبعد مبابي من معكسر فرنسا دون استعداء لاعب بديل له.

وفازت فرنسا على أذربيجان بثلاثة أهداف دون رد.

وسجل مبابي الهدف الأول لفرنسا في المباراة بمجهود فردي رائع.

وكان مبابي قد تعرض للإصابة بنفس الكاحل خلال المباراة الأخيرة لريال مدريد قبل التوقف الدولي ولكنه انضم للمنتخب بشكل طبيعي وخاض مباراة أذربيجان التي شعر بالألم فيها من جديد.

ويحتل منتخب فرنسا المركز الأول في المجموعة الرابعة برصيد 9 نقاط من 3 مباريات وبفارق 5 نقاط عن أوكرانيا صاحبة المركز الثاني.

