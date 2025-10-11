بكى ثم سجل هدفا.. روسو يسجل هدفا في تعادل تيجيري بعد يومين من وفاة والده

سجل إيجناسيو روسو لاعب تيجيري الأرجنتيني ونجل ميجيل أنخل روسو مدرب بوكا جونيورز الراحل هدفا بعد يومين فقط من وفاة والده.

وتوفي روسو المدير الفني لبوكا جونيورز بعمر 69 عاما بعد صراع طويل مع مرض السرطان.

إيجناسيو نجله قرر أن يخوض المباراة بقميص فريقه تيجيري ضد نيويلز أولد بويز في الدوري الأرجنتيني وظهر باكيا قبل ضربة البداية أثناء الوقوف دقيقة حدادا على روح والده، بل وسجل هدفا أهداه لوالده في المباراة التي انتهت بالتعادل 1-1.

وأوضح إيجناسيو قائلا: "مررت بأسابيع وأشهر وأيام صعبة، وأتخذت قراري باللعب لأنني كنت أحتاج ذلك لنفسي ولأن والدي أرادني أن ألعب".

وأكمل "تحدثت مع المدير الفني والأشخاص في النادي وأتخذنا القرار سويا، دعموا قراري باحترام كبير".

وأردف "المدير الفني كان يعرف ما حدث في الأيام الأخيرة، أشعر أنني سعيد، هذا اليوم سأتذكره بابتسامة".

وردا على أهمية والده في حياته أجاب: "لم أُقدّر إنجازاته أو ما كان عليه. بالنسبة لي، كان ببساطة ميجيل، والدي. الشخص الذي كنت أتحدث إليه، وأتشاجر معه، وأتناول القهوة معه، أو أحيانا أغضب منه ولا أتحدث إليه. لقد استمتعت به كثيرا، وسيواصل دعمه ومرافقته لي. أدين له بذلك، لأنه أرادني أن ألعب كرة القدم، وأوفيتُ بوعدي في الحياة".

وعن الدروس التي تعلمها منه قال: "ألا تستسلم أبدا، وأنك كل يوم، مهما فزت أو خسرت، عليك أن تبدأ من جديد. كان هذا ما حاول فعله دائما. أحيانا كان ينجح وأحيانا أخرى يفشل، لكنه لم يكف عن الإصرار، باحثًا دائما عن الجميع. إنه أمر يجب أن نقدّره ونواصل البناء على ما تركه وراءه، وهو ليس بالأمر الهين".

إيجناسيو البالغ 24 عاما يلعب معارا من روزاريو سنترال الأرجنتيني هذا الموسم ويشغل مركز المهاجم.

ويحتل تيجيري المركز السادس في المجموعة الأولى من مرحلة كلاوسورا للدوري الأرجنتيني برصيد 17 نقطة بعد مرور 12 جولة.

ويتأهل أول 8 فرق في ترتيب المجموعتين الأولى والثانية إلى المرحلة النهائية والتي تقام بنظام خروج المغلوب لتحديد بطل الدوري الأرجنتيني.