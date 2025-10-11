بكى ثم سجل هدفا.. روسو يسجل هدفا في تعادل تيجيري بعد يومين من وفاة والده

السبت، 11 أكتوبر 2025 - 11:14

كتب : إسلام أحمد

إيجناسيو روسو - تيجيري

سجل إيجناسيو روسو لاعب تيجيري الأرجنتيني ونجل ميجيل أنخل روسو مدرب بوكا جونيورز الراحل هدفا بعد يومين فقط من وفاة والده.

وتوفي روسو المدير الفني لبوكا جونيورز بعمر 69 عاما بعد صراع طويل مع مرض السرطان.

إيجناسيو نجله قرر أن يخوض المباراة بقميص فريقه تيجيري ضد نيويلز أولد بويز في الدوري الأرجنتيني وظهر باكيا قبل ضربة البداية أثناء الوقوف دقيقة حدادا على روح والده، بل وسجل هدفا أهداه لوالده في المباراة التي انتهت بالتعادل 1-1.

أخبار متعلقة:
في غياب ميسي.. الأرجنتين تتفوق على فنزويلا بهدف لو سيلسو سكالوني يكشف سبب غياب ميسي عن ودية فنزويلا بعد رحيله عن الأهلي.. عماد النحاس مدربا لـ الزوراء العراقي في غياب صلاح.. منتخب مصر يواصل تحضيراته لمواجهة غينيا بيساو

وأوضح إيجناسيو قائلا: "مررت بأسابيع وأشهر وأيام صعبة، وأتخذت قراري باللعب لأنني كنت أحتاج ذلك لنفسي ولأن والدي أرادني أن ألعب".

وأكمل "تحدثت مع المدير الفني والأشخاص في النادي وأتخذنا القرار سويا، دعموا قراري باحترام كبير".

وأردف "المدير الفني كان يعرف ما حدث في الأيام الأخيرة، أشعر أنني سعيد، هذا اليوم سأتذكره بابتسامة".

وردا على أهمية والده في حياته أجاب: "لم أُقدّر إنجازاته أو ما كان عليه. بالنسبة لي، كان ببساطة ميجيل، والدي. الشخص الذي كنت أتحدث إليه، وأتشاجر معه، وأتناول القهوة معه، أو أحيانا أغضب منه ولا أتحدث إليه. لقد استمتعت به كثيرا، وسيواصل دعمه ومرافقته لي. أدين له بذلك، لأنه أرادني أن ألعب كرة القدم، وأوفيتُ بوعدي في الحياة".

وعن الدروس التي تعلمها منه قال: "ألا تستسلم أبدا، وأنك كل يوم، مهما فزت أو خسرت، عليك أن تبدأ من جديد. كان هذا ما حاول فعله دائما. أحيانا كان ينجح وأحيانا أخرى يفشل، لكنه لم يكف عن الإصرار، باحثًا دائما عن الجميع. إنه أمر يجب أن نقدّره ونواصل البناء على ما تركه وراءه، وهو ليس بالأمر الهين".

إيجناسيو البالغ 24 عاما يلعب معارا من روزاريو سنترال الأرجنتيني هذا الموسم ويشغل مركز المهاجم.

ويحتل تيجيري المركز السادس في المجموعة الأولى من مرحلة كلاوسورا للدوري الأرجنتيني برصيد 17 نقطة بعد مرور 12 جولة.

ويتأهل أول 8 فرق في ترتيب المجموعتين الأولى والثانية إلى المرحلة النهائية والتي تقام بنظام خروج المغلوب لتحديد بطل الدوري الأرجنتيني.

الدوري الأرجنتيني تيجيري إيجناسيو روسو
نرشح لكم
إنزو فيرنانديز يغادر معسكر الأرجنتين بسبب الإصابة.. وتشيلسي يقيم حالته ديلي ميل: إنتر ميامي بدأ التفاوض مع نيمار فينيسيوس: أنشيلوتي هو أفضل مدرب تعاملت معه في مسيرتي سكالوني يكشف سبب غياب ميسي عن ودية فنزويلا في غياب ميسي.. الأرجنتين تتفوق على فنزويلا بهدف لو سيلسو تقرير: البرازيل تسعى لاستمرار أنشيلوتي حتى 2030 ماستانتونو: مزاملة ميسي أفضل ما حدث لي.. ومبابي رائع وفاة ميجيل أنخيل روسو مدرب بوكا جونيورز
أخر الأخبار
ريمونتادا في 7 دقائق.. الإمارات تقلب الطاولة على عمان وتضع قدما في كأس العالم 30 دقيقة | الوطن العربي
مباشر تصفيات كأس العالم - العراق (0)-(0) إندونيسيا.. هدف محقق يضيع 55 دقيقة | الوطن العربي
الزمالك يكشف آخر تطورات إصابة عمر جابر ساعة | الكرة المصرية
بحضور علم فلسطين وهاتريك هالاند.. النرويج تنتصر بخماسية وتقترب من كأس العالم ساعة | الكرة الأوروبية
إنزو فيرنانديز يغادر معسكر الأرجنتين بسبب الإصابة.. وتشيلسي يقيم حالته 2 ساعة | أمريكا
مران الزمالك - انتظام محمود جهاد بعد غياب استعدادا للقاء ديكيداها 2 ساعة | الدوري المصري
الهلال يعلن تفاصيل إصابة سافيتش.. ومدة غيابه 3 ساعة | سعودي في الجول
دوري المحترفين - أمير عزمي مجاهد مديرا فنيا لنادي مالية كفر الزيات 3 ساعة | القسم الثاني
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 كأس العالم للشباب - بعد اكتمال المتأهلين.. جدول مباريات ثمن النهائي بتواجد ثلاثي إفريقي 2 وليد صلاح: قرار زيزو هو الأصعب لي في الأهلي.. والنحاس سيرحل 3 اقترب المدرب الأجنبي؟ الأهلي يعلن مفاضلة الخطيب للثنائي المرشح لقيادة الفريق 4 هاني أبو ريدة: حسام حسن مستمر حتى كأس العالم ولكن
/articles/515045/بكى-ثم-سجل-هدفا-روسو-يسجل-هدفا-في-تعادل-تيجيري-بعد-يومين-من-وفاة-والده