سكالوني يكشف سبب غياب ميسي عن ودية فنزويلا

السبت، 11 أكتوبر 2025 - 10:59

كتب : FilGoal

ليونيل ميسي - الأرجنتين - فنزويلا

كشف ليونيل سكالوني المدير الفني لـ منتخب الأرجنتين سبب غياب ليونيل ميسي عن مواجهة فنزويلا الودية.

ولم يتواجد ميسي في قائمة التانجو في اللقاء الذى انتهى بالفوز 1-0 وديا استعدادا لكأس العالم 2026.

وقال ليونيل سكالوني في المؤتمر الصحفي: "قررت ألا يشارك ميسي في المباراة، أردت تجربة ثنائية لاوتارو وألفاريز في الهجوم".

وأضاف "كان لدينا خوسيه لوبيز على مقاعد البدلاء ورأيته أنه خيار منطقي، في النعاية لم يشارك لكنه سيلعب في المباراة المقبلة، وهذا قراري، الأمر بتلك البساطة".

وعن موقف ميسي من لقاء بورتريكو قال: "لنأمل أن يتواجد ميسي معنا يوم الثلاثاء المقبل، سنرى كيف تتطور الأمور".

وربطت بعض التقارير غياب ميسي عن مواجهة فنزويلا بمشاركته مع إنتر ميامي فجر الأحد ضد أتلانتا يونايتد في الدوري الأمريكي.

وسجل جيوفاني لو سيلسو هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 31.

ويستعد منتخب الأرجنتين لمواجهة بورتريكو وديا فجر الثلاثاء المقبل على ملعب تشيس ستيديوم معقل إنتر ميامي في الولايات المتحدة.

وكان منتخب الأرجنتين قد حجز بطاقة تأهله للمونديال مبكرا بتصدر ترتيب قارة أمريكا الجنوبية في التصفيات.

ليونيل ميسي الأرجنتين ليونيل سكالوني
