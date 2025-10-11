في غياب ميسي.. الأرجنتين تتفوق على فنزويلا بهدف لو سيلسو

انتصر منتخب الأرجنتين فجر اليوم على فنزويلا وديا في لقاء أقيم على ملعب هارد روك في ميامي بالولايات المتحدة الأمريكية بنتيجة 1-0.

وغاب ليونيل ميسي عن قائمة التانجو في مواجهة فنزويلا رغم استدعائه في التوقف الدولي الجاري.

وبدأ خوليان ألفاريز ولاوتارو مارتينيز في هجوم الأرجنتين بشكل أساسي.

كما خاض ماركوس سينيسي مدافع بورنموث الإنجليزي أول مباراة دولية بقميص الأرجنتين بعد غياب 3 سنوات.

وسجل جيوفاني لو سيلسو هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 31.

ويستعد منتخب الأرجنتين لمواجهة بورتريكو وديا فجر الثلاثاء المقبل على ملعب تشيس ستيديوم معقل إنتر ميامي في الولايات المتحدة.

وكان منتخب الأرجنتين قد حجز بطاقة تأهله للمونديال مبكرا بتصدر ترتيب قارة أمريكا الجنوبية في التصفيات.