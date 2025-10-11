مواعيد مباريات السبت 11 أكتوبر 2025 - تصفيات كأس العالم في أوروبا وآسيا

تتواصل مباريات تصفيات كأس العالم 2026 بين قارتي أوروبا وآسيا.

ويقدم لكم FilGoal.com مواعيد مباريات اليوم السبت الموافق 11 أكتوبر 2026 والقنوات الناقلة والمعلقين.

لمعرفة كافة مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة من هنا.

تصفيات كأس العالم – أوروبا

في العاشرة إلا الربع يستضيف منتخب البرتغال ضيفه أيرلندا الشمالية بتعليق جواد بده على بي إن سبورتس 5.

وفي التوقيت ذاته يحل منتخب إيطاليا ضيفا على إستونيا، بتعليق علي محمد علي على بي إن سبورتس 4.

ويلتقي منتخب إسبانيا مع جورجيا وتذاع عبر بي إن سبورتس 3 بتعليق حسن العيدروس.

تصفيات كأس العالم – آسيا

في الثامنة والربع تقام مباراة عربية بين الإمارات وعُمان لحساب الجولة الثانية من المرحلة الرابعة للتصفيات الآسيوية.

وتذاع عبر قناتي بي إن سبورتس 1 والكاس 5 بتعليق عصام الشوالي وأحمد الطيب.

وفي العاشرة والنصف يلتقي منتخبا العراق وإندونيسيا لحساب المجموعة الثانية.

وتذاع عبر قناتي بي إن سبورتس 2 والكاس 6 بتعليق عامر الخوذيري وخليل البلوشي.