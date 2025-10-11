بعد رحيله عن الأهلي.. عماد النحاس مدربا لـ الزوراء العراقي

السبت، 11 أكتوبر 2025 - 01:21

الأهلي - الزمالك - عماد النحاس

أتم نادي الزوراء العراقي إجراءات التعاقد مع عماد النحاس بشكل رسمي.

ووجه الأهلي الشكر للنحاس مساء الجمعة بعد تعاقده بشكل رسمي مع الدنماركي يس توروب.

وأعلن نادي الزوراء تعاقده مع النحاس وكتب: "من أم الدنيا الى بلد المجد والحضارة. عماد النحــاس مدرباً لزعيم العراق الأول".

النحاس سيخوض التجربة الخارجية الثانية بعدما درب التحدي الليبي موسم 2023-2024

كما سبق له العمل مديرا رياضيا لنادي المريخ السوداني.

ودرب النحاس في مصر كل من: أسوان - الشرقية - الرجاء - طنطا - الاتحاد السكندري - المقاولون العرب - طلائع الجيش - الأهلي.

وحقق عماد النحاس لقب الدوري المصري موسم 2024-2025 مع الأهلي بعدما تولي المهمة خلفا للسويسري مارسيل كولر.

وبدأ النحاس الموسم الحالي مساعدا للمدرب الإسباني خوسيه ريبيرو.

وبعد رحيل ريبيرو تولي عماد النحاس مهمة تدريب الفريق مؤقتا وقاد الفريق لتحقيق 4 انتصارات وتعادل وحيد.

عماد النحاس الأهلي الزوراء العراقي
