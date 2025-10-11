ديشامب يكشف تفاصيل إصابة مبابي

كشف ديديه ديشامب المدير الفني لمنتخب فرنسا تفاصيل إصابة كيليان مبابي خلال مواجهة أذربيجان.

وفاز منتخب فرنسا على أذربيجان 3-0 ضمن الجولة الثالثة من التصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم.

وقال ديديه ديشامب مدرب فرنسا في تصريحات للصحفيين:"مبابي تعرض لكدمة في نفس الكاحل الذي أصيب فيه مع ريال مدريد. الألم يزول عند الراحة، لكن الاحتكاك في المباريات أمر لا مفر منه، وسنعمل على تقييم وضعه".

وسجل كيليان مبابي وأدريان رابيو وفلوريان توفان أهداف منتخب فرنسا.

الفوز رفع رصيد منتخب فرنسا إلى 9 نقاط بالعلامة الكاملة بعد مرور 3 جولات.

مبابي سجل وصنع في فوز فرنسا على أذربيجان لكنه تعرض للإصابة في الكاحل مجددا.

وتعرض مبابي لإصابة في الكاحل وغادر مباراة أذربيجان مصابا في الدقيقة 82 وحل فلوريان توفان بدلا منه.

وجاء ترتيب المجموعة الرابعة كالتالي:

فرنسا 9 نقاط

أوكرنيا 4 نقاط

أيسلندا 3 نقاط

أذربيجان نقطة واحدة.