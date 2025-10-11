الثالث تواليا - مبابي يقود فرنسا للفوز على أذربيجان بثلاثية في تصفيات كأس العالم

حقق منتخب فرنسا ثالث انتصاراته في تصفيات أوروبا المؤهلة لكأس العالم 2026.

وفاز منتخب فرنسا على أذربيجان 3-0 ضمن الجولة الأولى للمجموعة الرابعة.

الفوز رفع رصيد منتخب فرنسا إلى 9 نقاط بالعلامة الكاملة بعد مرور 3 جولات.

وسجل كيليان مبابي وأدريان رابيو وفلوريان توفان أهداف منتخب فرنسا.

مبابي وصل لهدفه رقم 394 في مسيرته الاحترافية مع الأندية والمنتخب.

ما وصل له مبابي هو أكبر عدد من الأهداف للاعب قبل سن 27 عاما في القرن الحادي والعشرين، متساويًا مع ليونيل ميسي نجم المنتخب الأرجنتيني.

مبابي سجل وصنع لكنه تعرض للإصابة في الكاحل وغادر الملعب في الدقيقة 83 ليحل بدلا منه فلوريان توفان.

فلوريان توفان عاد لمنتخب فرنسا بعد غياب 6 سنوات وسجل بعد دقيقة واحدة فقط من مشاركته أمام أذربيجان.

وجاء ترتيب المجموعة الرابعة كالتالي:

فرنسا 9 نقاط

أوكرنيا 4 نقاط

أيسلندا 3 نقاط

أذربيجان نقطة واحدة.