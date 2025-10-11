بمشاركة جراديشار.. سلوفينيا تتعادل ضد كوسوفو سلبيا في تصفيات كأس العالم

السبت، 11 أكتوبر 2025 - 00:03

كتب : FilGoal

جراديشار - منتخب سلوفينيا

حصل منتخب سلوفينيا على النقطة الثانية في تصفيات كأس العالم بالتعادل أمام كوسوفو.

وتعادل منتخب سلوفينيا ضد كوسوفو 0-0 ضمن الجولة الثالثة لحساب المجموعة الثانية من تصفيات كأس العالم.

وشارك جراديشار مهاجم الأهلي في التشكيل الأساسي لمنتخب سلوفينيا حتى الدقيقة 63.

المباراة التي لم تشهد فرصا عديدة للتسجيل لعب خلالها جراديشار في تشكيل سلوفينا الأساسي إلى جوار بنيامين سيسكو مهاجم مانشستر يونايتد.

سلوفينا رفعت رصيدها إلى نقطيتن، فيما رفع منتخب كوسوفو رصيده للنقطة 4.

منتخب سويسرا فاز على السويد 2-0 ليرفع رصيده إلى 9 نقاط في صدارة المجموعة بالعلامة الكاملة، وتوقف رصيد السويد عند نقطتين.

وجاء ترتيب المجموعة الثانية بعد نهاية الجولة الثالثة كالتالي:

سويسرا 9 نقاط

كوسوفو 4 نقاط

سلوفينيا نقطتين

السويد نقطة وحيدة.

