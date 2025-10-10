تقرير: البرازيل تسعى لاستمرار أنشيلوتي حتى 2030

يرغب الاتحاد البرازيلي لكرة القدم في استمرار الإيطالي كارلو أنشيلوتي في تدريبه حتى 2030.

وتولى المخضرم أنشيلوتي تدريب البرازيل بعد سنوات ناجحة مع ريال مدريد.

وبحسب شبكة "أو جلوبو" البرازيلية، فإن الاتحاد البرازيلي يخطط لاستمرار أنشيلوتي مدة أطول من العقد الحالي.

وأوضحت التقارير ذاتها ان الاتحاد البرازيلي يسعى لاستمرار أنشيلوتي حتى 2030 ويدرس الأمر حاليا.

ويمتد تعاقد أنشيلوتي الحالي مع الاتحاد البرازيلي حتى نهائيات كأس العالم 2026.

واكتسح منتخب البرازيل مستضيفه كوريا الجنوبية بخماسية دون رد في مباراة ودية استعدادا لكأس العالم 2026.

يخوض منتخب البرازيل مباراتين وديتين في التوقف الدولي الجاري ضد كوريا الجنوبية واليابان.

وسيحل منتخب البرازيل ضيفا على اليابان يوم الثلاثاء المقبل في ختام رحلته الآسيوية.