تقرير: البرازيل تسعى لاستمرار أنشيلوتي حتى 2030

الجمعة، 10 أكتوبر 2025 - 23:42

كتب : FilGoal

كارلو أنشيلوتي - منتخب البرازيل

يرغب الاتحاد البرازيلي لكرة القدم في استمرار الإيطالي كارلو أنشيلوتي في تدريبه حتى 2030.

وتولى المخضرم أنشيلوتي تدريب البرازيل بعد سنوات ناجحة مع ريال مدريد.

وبحسب شبكة "أو جلوبو" البرازيلية، فإن الاتحاد البرازيلي يخطط لاستمرار أنشيلوتي مدة أطول من العقد الحالي.

أخبار متعلقة:
رودريجو: وجود أنشيلوتي يصيب المنافسين بالرهبة قائمة البرازيل - عودة سداسي ضمن اختيارات أنشيلوتي أمام كوريا الجنوبية واليابان أنشيلوتي يستدعي أندرياس بيريرا لـ منتخب البرازيل قبل لقاء بوليفيا أنشيلوتي: نيمار مستبعد لأسباب فنية.. وحان وقت تتويج البرازيل بكأس العالم

وأوضحت التقارير ذاتها ان الاتحاد البرازيلي يسعى لاستمرار أنشيلوتي حتى 2030 ويدرس الأمر حاليا.

ويمتد تعاقد أنشيلوتي الحالي مع الاتحاد البرازيلي حتى نهائيات كأس العالم 2026.

واكتسح منتخب البرازيل مستضيفه كوريا الجنوبية بخماسية دون رد في مباراة ودية استعدادا لكأس العالم 2026.

يخوض منتخب البرازيل مباراتين وديتين في التوقف الدولي الجاري ضد كوريا الجنوبية واليابان.

وسيحل منتخب البرازيل ضيفا على اليابان يوم الثلاثاء المقبل في ختام رحلته الآسيوية.

منتخب البرازيل انشيلوتي
نرشح لكم
ماستانتونو: مزاملة ميسي أفضل ما حدث لي.. ومبابي رائع وفاة ميجيل أنخيل روسو مدرب بوكا جونيورز وكيله: سولي يمكنه اللعب لمنتخبي الأرجنتين أو إيطاليا.. ولا نعلم ما سيحدث رودريجو: وجود أنشيلوتي يصيب المنافسين بالرهبة بعد بوسكيتس.. ألبا يعلن اعتزال كرة القدم بعد طرده أمام الأرجنتين.. كايسيدو يغيب عن أولى مباريات الإكوادور في كأس العالم مصارعة – كيشو يستعد لتمثيل منتخب أمريكا استبعاد فالفيردي من معسكر أوروجواي
أخر الأخبار
بعد رحيله عن الأهلي.. عماد النحاس مدربا لـ الزوراء العراقي 6 ساعة | الدوري المصري
في غياب صلاح.. منتخب مصر يواصل تحضيراته لمواجهة غينيا بيساو 6 ساعة | الكرة المصرية
ديشامب يكشف تفاصيل إصابة مبابي 6 ساعة | الكرة الأوروبية
فيتوريا: صلاح اتخذ قرارا حاسما لن أكشفه.. ولاعبو الأهلي والزمالك يعيشون كالملوك 7 ساعة | الكرة المصرية
الثالث تواليا - مبابي يقود فرنسا للفوز على أذربيجان بثلاثية في تصفيات كأس العالم 7 ساعة | الكرة الأوروبية
بمشاركة جراديشار.. سلوفينيا تتعادل ضد كوسوفو سلبيا في تصفيات كأس العالم 7 ساعة | الكرة الأوروبية
تقرير: البرازيل تسعى لاستمرار أنشيلوتي حتى 2030 8 ساعة | أمريكا
على أرض ليبيا.. أتليتكو يفوز على إنتر بركلات الترجيح في كأس إعمار بنغازي 8 ساعة | الوطن العربي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 كأس العالم للشباب - بعد اكتمال المتأهلين.. جدول مباريات ثمن النهائي بتواجد ثلاثي إفريقي 2 وليد صلاح: قرار زيزو هو الأصعب لي في الأهلي.. والنحاس سيرحل 3 اقترب المدرب الأجنبي؟ الأهلي يعلن مفاضلة الخطيب للثنائي المرشح لقيادة الفريق 4 انتهت في الدوري - الزمالك (1)-(1) غزل المحلة.. نقطة لكل فريق
/articles/515035/تقرير-البرازيل-تسعى-لاستمرار-أنشيلوتي-حتى-2030