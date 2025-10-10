على أرض ليبيا.. أتليتكو يفوز على إنتر بركلات الترجيح في كأس إعمار بنغازي

الجمعة، 10 أكتوبر 2025 - 23:23

كتب : FilGoal

أتليتكو مدريد ضد إنتر ميلان

فاز أتليتكو مدريد على إنتر بركلات الترجيح 4-2 في كأس إعمار بنغازي بليبيا.

وأقيمت المباراة الودية التي انتهى وقتها الأصلي بالتعادل 1-1 على استاد بنغازي.

وتأتي المباراة ضمن خطة مسؤولي الكرة الليبية لاستضافة فعاليات رياضية كبرى.

وسجل ماركوس مارتن هدف التقدم لأتليتكو مدريد في الدقيقة 34.

وجاء هدف ماركوس مارتن بتسديدة صاروخية سكنت شباك إنتر الإيطالي.

وأرسل هنريك ميختاريان عرضية متقنة حولها يان بيسيك بضربة رأسية سكنت الشباك.

وجاء هدف تعادل إنتر عن طريق يان بيسيك في الدقيقة 58.

ولجأ الفريقين إلى ركلات الترجيح بعد نهاية الوقت الأصلي 1-1.

ونجح أتلتيكو مدريد في الفوز على إنتتر 4-2 بعد اللجوء لركلات الترجيح.

وشهدت المباراة حضورا جماهيرا كثيفا في الملب الذي يتسع إلى 41 ألف متفرج.

