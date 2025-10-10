أنس النجار يطلب قميص أفشة لطفل فلسطيني.. ونجم الأهلي يرد

طلب الصحفي الفلسطيني أنس النجار من محمد مجدي "أفشة" نجم الأهلي الحصول على قميصه من أجل أحد الأطفال الفلسطينين.

وكتب النجار عبر حسابه على فيسبوك: "أنا آخر الشهر سأزور مصر إن شاء الله. لا بد أن أحضر مباراة للأهلي من الاستاد و أحصل على تيشيرت أفشة، أوأقوم بتوصيله لجهاد ابن صديقي محمد الدلو".

أفشة نجم الأهلي لم يتأخر في الرد على الصحفي الفلسطيني وكتب: "يا أنس يا بطل مستنيك تنور مصر والنادي الأهلي. وأحلي تيشرت ليك يا محمد ياحبيبي كفايه انك شبهي كمان".

الصحفي الفلسطيني أنس النجار، سبق له المشاركة في الإعلان عن تعاقد الأهلي مع المهاجم الفلسطيني وسام أبو علي.

وقال النجار عبر أون سبورت في وقت سابق: "نحن في قطاع غزة في حالة حرب، ودائما نبحث عن فرحة، لذلك أشاهد مباريات الأهلي كنوع من البحث عن السعادة".

وأضاف "شرف لي أن أقدم صفقة وسام أبو علي للأهلي، وهذا يمكن يكون أهم شيء في حياتي، وجاءت فكرة التقديم من مركز الإعلام بالنادي الأهلي وبدأنا تنفيذها"

وأتم "لم أتخيل حجم ردود الفعل الإيجابي على هذا الفيديو والردود الجميلة من كل الجمهور. وجود أي لاعب فلسطيني في الأندية الكبيرة تعيد إحياء القضية الفلسطينية وعندما يذكر المعلق اسم اللاعب الفلسطيني يعيد للجماهير القضية الفلسطينية".

وقضى وسام أبو علي موسما ونصف ناجحا مع الأهلي، قبل انتقاله إلى كولومبوس كرو الأمريكي بداية الموسم الحالي.