"دائما في الموعد".. الأهلي يعلن رحيل النحاس بعد التعاقد مع توروب

الجمعة، 10 أكتوبر 2025 - 20:42

كتب : أحمد الخولي

الأهلي - الزمالك - عماد النحاس

وجه النادي الأهلي رسالة إلى عماد النحاس عقب التعاقد مع المدرب الدنماركي يس توروب.

وتولى النحاس تدريب الأهلي مؤقتا بعد رحيل الإسباني خوسيه ريبيرو، وانتهت مهمته بقدوم يس توروب.

وكتب الأهلي عبر حسابه على فيسبوك: "رجال الأهلي دائمًا في الموعد. شكرا عماد النحاس".

أخبار متعلقة:
وليد صلاح: قرار زيزو هو الأصعب لي في الأهلي.. والنحاس سيرحل مصدر من الأهلي لـ في الجول: عادل مصطفى سيستمر في الجهاز الفني الجديد.. وموقف النحاس مؤتمر النحاس: استفدنا بنقطتين أمام الكهرباء.. وهذا سبب استبدال ياسر وعدم مشاركة عمر مصدر من الأهلي لـ في الجول: استمرار النحاس لفترة أطول فكرة مطروحة لحين التعاقد مع مدرب

قد تكون صورة ‏‏كرة قدم‏ و‏نص‏‏

وتولى توروب تدريب الأهلي بعقد يمتد لمدة موسمين ونصف.

ويخلف توروب الإسباني خوسيه ريبيرو الذي أقيل قبل أسابيع.

وذلك بعد أن تولي عماد النحاس مهمة تدريب الفريق مؤقتا.

توروب بدأ مسيرته كمدير فني مع إيسبرج بين عامي 2011-2013 وتوج معه بلقب كأس الدنمارك.

وانتقل يس للعمل مع منتخب الدنمارك تحت 20 عاما، ومتخب تحت 21 عاما.

توروب تولى تدريب ميتيلاند بين عامي 2015-2018، وحقق معه لقب الدوري في موسم 2017-2018.

الأهلي عماد النحاس يس توروب
نرشح لكم
في غياب صلاح.. منتخب مصر يواصل تحضيراته لمواجهة غينيا بيساو فيتوريا: صلاح اتخذ قرارا حاسما لن أكشفه.. ولاعبو الأهلي والزمالك يعيشون كالملوك بمشاركة جراديشار.. سلوفينيا تتعادل ضد كوسوفو سلبيا في تصفيات كأس العالم تحضيرا لكأس العالم - منتخب مصر تحت 17 عاما يفوز على تونس بثلاثية أنس النجار يطلب قميص أفشة لطفل فلسطيني.. ونجم الأهلي يرد تصفيات كأس العالم - جراديشار وسيسكو يقودان هجوم سلوفينيا ضد كوسوفو توروب يوجه رسالة لجمهور الأهلي دوري المحترفين .. خسارة الترسانة وتعادل لافيينا ضد وي
أخر الأخبار
بعد رحيله عن الأهلي.. عماد النحاس مدربا لـ الزوراء العراقي ساعة | الدوري المصري
في غياب صلاح.. منتخب مصر يواصل تحضيراته لمواجهة غينيا بيساو ساعة | الكرة المصرية
ديشامب يكشف تفاصيل إصابة مبابي ساعة | الكرة الأوروبية
فيتوريا: صلاح اتخذ قرارا حاسما لن أكشفه.. ولاعبو الأهلي والزمالك يعيشون كالملوك 2 ساعة | الكرة المصرية
الثالث تواليا - مبابي يقود فرنسا للفوز على أذربيجان بثلاثية في تصفيات كأس العالم 2 ساعة | الكرة الأوروبية
بمشاركة جراديشار.. سلوفينيا تتعادل ضد كوسوفو سلبيا في تصفيات كأس العالم 2 ساعة | الكرة الأوروبية
تقرير: البرازيل تسعى لاستمرار أنشيلوتي حتى 2030 3 ساعة | أمريكا
على أرض ليبيا.. أتليتكو يفوز على إنتر بركلات الترجيح في كأس إعمار بنغازي 3 ساعة | الوطن العربي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 كأس العالم للشباب - بعد اكتمال المتأهلين.. جدول مباريات ثمن النهائي بتواجد ثلاثي إفريقي 2 وليد صلاح: قرار زيزو هو الأصعب لي في الأهلي.. والنحاس سيرحل 3 بسبب إنذارين.. تشيلي تحسم المركز الثاني على حساب مصر في مجموعة كأس العالم للشباب 4 كأس العالم للشباب - عاد من باب الطائرة.. رصاصة خضر تقود مصر لفرصة التأهل
/articles/515027/دائما-في-الموعد-الأهلي-يعلن-رحيل-النحاس-بعد-التعاقد-مع-توروب