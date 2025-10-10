"دائما في الموعد".. الأهلي يعلن رحيل النحاس بعد التعاقد مع توروب

وجه النادي الأهلي رسالة إلى عماد النحاس عقب التعاقد مع المدرب الدنماركي يس توروب.

وتولى النحاس تدريب الأهلي مؤقتا بعد رحيل الإسباني خوسيه ريبيرو، وانتهت مهمته بقدوم يس توروب.

وكتب الأهلي عبر حسابه على فيسبوك: "رجال الأهلي دائمًا في الموعد. شكرا عماد النحاس".

وتولى توروب تدريب الأهلي بعقد يمتد لمدة موسمين ونصف.

ويخلف توروب الإسباني خوسيه ريبيرو الذي أقيل قبل أسابيع.

وذلك بعد أن تولي عماد النحاس مهمة تدريب الفريق مؤقتا.

توروب بدأ مسيرته كمدير فني مع إيسبرج بين عامي 2011-2013 وتوج معه بلقب كأس الدنمارك.

وانتقل يس للعمل مع منتخب الدنمارك تحت 20 عاما، ومتخب تحت 21 عاما.

توروب تولى تدريب ميتيلاند بين عامي 2015-2018، وحقق معه لقب الدوري في موسم 2017-2018.