توروب يوجه رسالة لجمهور الأهلي

الجمعة، 10 أكتوبر 2025 - 20:32

كتب : حسام نور الدين

يس توروب - الأهلي

وجه الدنماركي يس توروب المدير الفني الجديد لفريق الأهلي رسالة إلى جماهير ناديه.

وتولى توروب تدريب الأهلي بعقد يمتد لمدة موسمين ونصف خلفا للإسباني خوسيه ريبيرو.

وقال توروب في مقطع فيديو عبر صفحة الاهلي على فيسبوك: رسالتي لجميع مشجعي الأهلي حول العالم، أنا هنا الآن .. وأتشوق لرؤيتكم جميعا".

أخبار متعلقة:
وليد صلاح الدين يكشف معايير اختيار توروب لتدريب الأهلي مؤتمر توروب الأول: سأكون مسؤولا عن تحقيق الإنجازات التي لم تحدث من قبل في الأهلي لعب للأهلي والداخلية والجونة.. وليد صلاح يكشف السيرة الذاتية لمترجم توروب الأهلي يعلن تقديم توروب في مؤتمر صحفي غدا الجمعة

وأضاف المدرب الدنماركي "معا سوف نحقق الكثير من النتائج الرائعة".

ويخلف توروب الإسباني خوسيه ريبيرو الذي أقيل قبل أسابيع.

وذلك بعد أن تولي عماد النحاس مهمة تدريب الفريق مؤقتا.

توروب بدأ مسيرته كمدير فني مع إيسبرج بين عامي 2011-2013 وتوج معه بلقب كأس الدنمارك.

وانتقل يس للعمل مع منتخب الدنمارك تحت 20 عاما، ومتخب تحت 21 عاما.

توروب تولى تدريب ميتيلاند بين عامي 2015-2018، وحقق معه لقب الدوري في موسم 2017-2018.

ويستعد الأهلي للقاء إيجل نوار البوروندي في الدور التمهيدي الثاني من دوري أبطال إفريقيا يوم السبت 18 أكتوبر الجاري.

يس توروب الأهلي
نرشح لكم
تحضيرا لكأس العالم - منتخب مصر تحت 17 عاما يفوز على تونس بثلاثية أنس النجار يطلب قميص أفشة لطفل فلسطيني.. ونجم الأهلي يرد تصفيات كأس العالم - جراديشار وسيسكو يقودان هجوم سلوفينيا ضد كوسوفو "دائما في الموعد".. الأهلي يوجه رسالة إلى النحاس بعد التعاقد مع توروب دوري المحترفين .. خسارة الترسانة وتعادل لافيينا ضد وي الزمالك يعلن موقف الرباعي المصاب قبل مواجهة ديكيداها البرازيل تكتسح كوريا الجنوبية بخماسية وديا حسام حسن وطولان أبرز المتقدمين.. اتحاد الكرة يطلق الرخصة التدريبية برو مجانا
أخر الأخبار
ثنائية بن رمضان.. تونس تقسو على ساو تومي بسداسية في تصفيات كأس العالم 2 دقيقة | الوطن العربي
الأعلى أجرا في الدوري الإنجليزي.. ماركا: صلاح ثانيا ومرموش تاسعا 18 دقيقة | الدوري الإنجليزي
تحضيرا لكأس العالم - منتخب مصر تحت 17 عاما يفوز على تونس بثلاثية 28 دقيقة | الكرة المصرية
أنس النجار يطلب قميص أفشة لطفل فلسطيني.. ونجم الأهلي يرد 45 دقيقة | الكرة المصرية
تصفيات كأس العالم - جراديشار وسيسكو يقودان هجوم سلوفينيا ضد كوسوفو ساعة | الكرة المصرية
"دائما في الموعد".. الأهلي يوجه رسالة إلى النحاس بعد التعاقد مع توروب ساعة | الكرة المصرية
توروب يوجه رسالة لجمهور الأهلي ساعة | الكرة المصرية
دوري المحترفين .. خسارة الترسانة وتعادل لافيينا ضد وي 2 ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 كأس العالم للشباب - بعد اكتمال المتأهلين.. جدول مباريات ثمن النهائي بتواجد ثلاثي إفريقي 2 وليد صلاح: قرار زيزو هو الأصعب لي في الأهلي.. والنحاس سيرحل 3 بسبب إنذارين.. تشيلي تحسم المركز الثاني على حساب مصر في مجموعة كأس العالم للشباب 4 كأس العالم للشباب - عاد من باب الطائرة.. رصاصة خضر تقود مصر لفرصة التأهل
/articles/515026/توروب-يوجه-رسالة-لجمهور-الأهلي