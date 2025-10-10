توروب يوجه رسالة لجمهور الأهلي

وجه الدنماركي يس توروب المدير الفني الجديد لفريق الأهلي رسالة إلى جماهير ناديه.

وتولى توروب تدريب الأهلي بعقد يمتد لمدة موسمين ونصف خلفا للإسباني خوسيه ريبيرو.

وقال توروب في مقطع فيديو عبر صفحة الاهلي على فيسبوك: رسالتي لجميع مشجعي الأهلي حول العالم، أنا هنا الآن .. وأتشوق لرؤيتكم جميعا".

وأضاف المدرب الدنماركي "معا سوف نحقق الكثير من النتائج الرائعة".

ويخلف توروب الإسباني خوسيه ريبيرو الذي أقيل قبل أسابيع.

وذلك بعد أن تولي عماد النحاس مهمة تدريب الفريق مؤقتا.

توروب بدأ مسيرته كمدير فني مع إيسبرج بين عامي 2011-2013 وتوج معه بلقب كأس الدنمارك.

وانتقل يس للعمل مع منتخب الدنمارك تحت 20 عاما، ومتخب تحت 21 عاما.

توروب تولى تدريب ميتيلاند بين عامي 2015-2018، وحقق معه لقب الدوري في موسم 2017-2018.

ويستعد الأهلي للقاء إيجل نوار البوروندي في الدور التمهيدي الثاني من دوري أبطال إفريقيا يوم السبت 18 أكتوبر الجاري.